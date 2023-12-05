عاجل
توزيع مشروعات تنموية متناهية الصغر لـ10 مستفيدين من الأسر الأكثر احتياجا بدمياط حدث ليلا.. الأهلي يعلن قائمته النهائية المشاركة في كأس العالم للأندية.. والأرصاد تكشف حالة طقس اليوم.. وخان يونس تتعرض لأعنف قصف منذ بداية الحرب.. طائرات الاحتلال تقصف محيط مستشفى كمال عدوان تعرف على أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري لدمياط الاحتلال يسيطر على مخيم عسكر الجديد في نابلس أخبار السيارات| أرخص سيارة في مصر بـ 35 ألف جنيه فقط.. أسعار كيا جراند سيراتو 2023.. هيونداي I10 "أوتوماتيك" للبيع بهذه القيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معظمهم بالشوارع.. الأمم المتحدة: عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين يصلون إلى رفح

النازحين في غزة
النازحين في غزة

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان له خلال وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، (بالتوقيت المحلي)، إن عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين داخليًا وصلوا إلى محافظة رفح الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة خلال اليومين الماضيين.

وجاء في البيان: 'بالنظر إلى أن مراكز الإيواء في مدينة رفح تجاوزت طاقتها الاستيعابية بكثير، فقد استقر معظم النازحين الوافدين حديثاً في الشوارع وفي الأماكن الفارغة في جميع أنحاء المدينة، حيث نصبوا الخيام والملاجئ المؤقتة'.

وتأتي هذه الحركة؛ بعد أن قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إنه وسع عملياته البرية لتشمل قطاع غزة بأكمله.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إنه من بين حوالي 1.8 مليون نازح في جميع أنحاء غزة، يعيش ما يقرب من مليون شخص في 99 منشأة تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في الجنوب، بما في ذلك في خان يونس ورفح. كما حذرت من انتشار الأمراض في مراكز الإيواء.

وأضاف البيان: 'بسبب الاكتظاظ وسوء الظروف الصحية في ملاجئ الأونروا في الجنوب، حدثت زيادات كبيرة في بعض الأمراض والحالات المعدية مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والتهابات الجلد والحالات المتعلقة بالنظافة مثل القمل'.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أيضًا إنه تلقى تقارير عن تفشي التهاب الكبد الوبائي في ملاجئ اللاجئين في القطاع.

بعض السياق: قالت الأونروا سابقًا إن ما يقرب من 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 80٪ من إجمالي سكان القطاع، قد نزحوا منذ بداية الحرب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

بفستان جريء.. إطلالة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

حقيقة موافقة سبورتنج لشبونة على تقسيط غرامة الزمالك

7 آيات لعلاج النسيان.. اقرأها سترى تغييرا ملحوظا في قوة الذاكرة

موضوعات متعلقة

الاحتلال يسيطر على مخيم عسكر الجديد في نابلس

روسيا.. إحباط محاولة لشن هجوم إرهابي من كييف باستخدام 35 طائرة مسيرة

روسيا .. مقاتلات سوخوي-25 تشن هجوما على نقطة دعم وقوات أوكرانية

عسكريون إسرائيليون: كل مدنيين يسقطان بغزة يقابلهما تصفية عنصر من حماس

صحيفة عبرية: انتشار مرض معوي مثير للقلق في صفوف الجيش الإسرائيلي

الصحة العالمية: قلق من تفشي الأمراض على نطاق واسع في قطاع غزة

رئيس البرازيل يعتزم دعوة بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين عام 2024

جرافات الاحتلال تدمر وتجرف بنى تحتية بعد اقتحامها لـ جنين

ترشيحاتنا

جدول إجازات مصر 2024.. 121 يومًا من الراحة

بالقانون| حالة وحيدة تسمح بنقل نسيج من جسم إنسان حي لزرعه في آخر

تفاصيل جديدة عن انتقال مروان حمدي من المصري إلى الأهلي

تحرك مفاجئ في أسعار الأرز بالسوق| كم وصل الكيلو الآن؟

رحلة من المهندسين إلى القطامية.. قصة بائعات المناديل والهوى مقابل 300 جنيه

أخبار السيارات| أرخص سيارة في مصر بـ 35 ألف جنيه فقط.. أسعار كيا جراند سيراتو 2023.. هيونداي I10 "أوتوماتيك" للبيع بهذه القيمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة البطيخ والجبن

لأطفالك.. طريقة عمل كيكة الهوهوز

في مشهد مرعب.. السماء تتحول للون الدم في هذه المدينة| صور

بالتايجر.. إلهام شاهين تثير الجدل من تونس

فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ