معظمهم بالشوارع.. الأمم المتحدة: عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين يصلون إلى رفح

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان له خلال وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، (بالتوقيت المحلي)، إن عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين داخليًا وصلوا إلى محافظة رفح الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة خلال اليومين الماضيين.

وجاء في البيان: 'بالنظر إلى أن مراكز الإيواء في مدينة رفح تجاوزت طاقتها الاستيعابية بكثير، فقد استقر معظم النازحين الوافدين حديثاً في الشوارع وفي الأماكن الفارغة في جميع أنحاء المدينة، حيث نصبوا الخيام والملاجئ المؤقتة'.

وتأتي هذه الحركة؛ بعد أن قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إنه وسع عملياته البرية لتشمل قطاع غزة بأكمله.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إنه من بين حوالي 1.8 مليون نازح في جميع أنحاء غزة، يعيش ما يقرب من مليون شخص في 99 منشأة تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في الجنوب، بما في ذلك في خان يونس ورفح. كما حذرت من انتشار الأمراض في مراكز الإيواء.

وأضاف البيان: 'بسبب الاكتظاظ وسوء الظروف الصحية في ملاجئ الأونروا في الجنوب، حدثت زيادات كبيرة في بعض الأمراض والحالات المعدية مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والتهابات الجلد والحالات المتعلقة بالنظافة مثل القمل'.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أيضًا إنه تلقى تقارير عن تفشي التهاب الكبد الوبائي في ملاجئ اللاجئين في القطاع.

بعض السياق: قالت الأونروا سابقًا إن ما يقرب من 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 80٪ من إجمالي سكان القطاع، قد نزحوا منذ بداية الحرب.