عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في كوريا خلال شهر نوفمبر

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية خلال شهر نوفمبر بعد تراجعه لمدة 3 أشهر متتالية على خلفية المكاسب في الاستثمارات وزيادة قيمة تحويل الأصول غير الدولارية.


وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم، أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بلغ 417.08 مليار دولار بنهاية نوفمبر بزيادة 4.21 مليارات دولار عن الشهر الذي سبقه، فيما عزز هبوط الدولار بنسبة 3.2% الشهر الماضي القيمة المحولة للحيازات المقومة بعملات أخرى وزاد عائد الاستثمار.


كما بلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية، 372.07 مليار دولار في نهاية نوفمبر، بارتفاع قدره 2.08 مليار دولار عن الشهر الذي سبقه.

النقد الأجنبي احتياطي النقد كوريا الدولارية البنك المركزي الكوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

خطة الحكومة لمحاصرة وإسقاط الدولار.. مدبولي ومعيط وعبد الله في مهمة وطنية

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

300 جنيه|الذهب ينزلق من أعلى سعر في تاريخه.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

البعثة الأممية لحقوق الإنسان: يجب وقف العدوان على غزة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات

هينزل لأقل من27 جنيها.. المواد الغذائية تكشف موعد انتهاء أزمة السكر.. فيديو

كواليس جديدة بشأن التحقيق مع حسين الشحات في أزمة الشيبي أمام النيابة

جيش الاحتلال: مصرع جنديين خلال العملية البرية في غزة اليوم

وكالة الفضاء المصرية: «مصر سات 2» دخل المدار المخصص له وجار استكمال الاتصال

وفاة ناهد فريد شوقي.. تعرف على العائلة الفنية من الأب إلى آية سماحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

إيديكس 2023| الهيئة العربية للتصنيع تكشف عن منتجات مصرية رادعة لأول مرة

احترس من فضلك| أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

فيديو

جنود الاحتلال يغتالون الأطفال وألعابهم.. فيديو مثير للغضب لإسرائيليين يستفزون أهل غزة

وفاة ناهد فريد شوقى.. ماذا قالت عن علاقتها بوالدها ووالدتها هدى سلطان وابنها

ببراد منزلي.. طفلة فلسطينية تبيع الشاي أمام مستشفى ناصر بغزة.. فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ