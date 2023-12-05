ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في كوريا خلال شهر نوفمبر

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية خلال شهر نوفمبر بعد تراجعه لمدة 3 أشهر متتالية على خلفية المكاسب في الاستثمارات وزيادة قيمة تحويل الأصول غير الدولارية.



وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم، أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بلغ 417.08 مليار دولار بنهاية نوفمبر بزيادة 4.21 مليارات دولار عن الشهر الذي سبقه، فيما عزز هبوط الدولار بنسبة 3.2% الشهر الماضي القيمة المحولة للحيازات المقومة بعملات أخرى وزاد عائد الاستثمار.



كما بلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية، 372.07 مليار دولار في نهاية نوفمبر، بارتفاع قدره 2.08 مليار دولار عن الشهر الذي سبقه.