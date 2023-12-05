بالمئات.. جيش الاحتلال يكشف حصيلة ضحايا جنوده منذ بدء العملية البرية

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بارتفاع حصيلة القتلى في صفوف جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر إلى 404 جندي.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، أعلن جيش الاحتلال مقتل ثلاثة جنود آخرين في القتال مع حماس في قطاع غزة، مما رفع عدد القتلى منذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي في أواخر أكتوبر إلى 78.

وحدد جيش الاحتلال هوية القتلى وهم: الرقيب ياكير يديديا شنكولوفسكي، 21 عاما، من ميغدال أوز، جندي في الكتيبة 53 للواء المدرع 188. وإيتان فيش، 23 عاما، من بيدويل، ضابط في الكتيبة 53 للواء المدرع 188؛ والرقيب توفال يعقوب تساناني، 20 عاما، من كريات غات، جندي في الكتيبة 53 التابعة للواء المدرع 188.

وأضاف جيش الاحتلال أن أربعة جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة أثناء القتال في شمال غزة.