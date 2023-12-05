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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 17 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر ووصول 355 سيارة ببور توفيق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن نشاط ملحوظ بحركة الملاحة البحرية وحركة الشاحنات، موضحا أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1046 شاحنة و 475 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 518 شاحنة و 460سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع ، 528 شاحنة ، 15 سيارة . 
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين دليلة والحرية  ومغادرة  اربع سفن وهي  دليلة ، بوسيدون اكسبريس ، امل والحرية، كما شهد ميناء نويبع  تداول 1830 طن و 245 شاحنة  وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله و آور. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة KALINA وعلي متنها 355 سيارة بوزن 710 طن قادمة من جدة ، فيما شهد الميناء بالامس مغادرة السفينة LOTUS  .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1530 راكب بموانيها .

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