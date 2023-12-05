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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عميدة إعلام القاهرة السابقة: مصر تستطيع تنظيم أكبر الأحداث العالمية| شاهد

الدكتورة هويدا مصطفي
الدكتورة هويدا مصطفي

قالت الدكتورة هويدا مصطفي، العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن مصر الآن أصبحت من أهم الدول التي تستطيع أن تقوم بتنظيم علني ودولي لكثير من الأحداث، ومنها معرض إيديكس 2023.

وأضافت الدكتورة هويدا مصطفي، العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن قدرات مصر تطورت بشكل كبير جدا فى مسألة إقامة المنتديات والمعارض الدولية.

وتابعت الدكتورة هويدا مصطفي، العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن الشيء الآخر الذى يعكسه المعرض هو التطور الذى يحدث فى القوات المسلحة بشكل مستمر، من خلال كل ما يتعلق بالصناعات الخاصة بالأسلحة والمعدات العسكرية.

الدكتورة هويدا مصطفى جامعة القاهرة أيديكس 2023 معرض أيديكس 2023 المعارض الدولية الأسلحة

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