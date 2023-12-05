بدل إزالة الألغام وخوذة وشدة قتالية داخل جناح الشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية|صور

تستمر فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة فى الفترة من 4 ديسمبر حتى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وكان لـ "صدى البلد" جولة داخل جناح الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، حيث تميز الجناح الخاص بالشركة بعرض العديد من المهمات الخاصة بالجنود والظباط من مختلف الأسلحة، والشركة تنقسم إلى "قطاع الغزل والنسيج - قطاع المهمات الواقية وقطاع الأثاث".

الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية

منتجات عالمية بتصنيع محلي

قال محمد فهمي، مدير عام مهمات الوقاية بالشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، أن الشركة تتكون من: "مصانع الغزول - مصانع النسيج - مصنع مهمات الوقاية - مصانع الأثاث - مصنع الأحذية - مصنع الجوارب"، ومن ضمن منتجات الشركة التي تقوم بإنتجها هي: "سترات حماية للقوات البرية - سترات التخلص السريع - سترات حماية الشرطة - سترات حماية القوات الخاصة - بدلة أفراد التعامل مع العبوات الناسفة وأسلحة القناصة - شنطة ظهر مزودة بسترة حماية طوارئ".

الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية

منتجات عسكرية جديدة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الشركة قامت بعرض منتج جديد خلال معرض إيديكس في نسخته الثالثة وهي بدلة "إذالة الألغام" والتي كانت نتاج تعاون مع الكلية الفنية العسكرية وإدارة المهندسين العسكريين، كما تم عرض منتج الخوذة القتالية وتم أخذ اعتماد "الناتو" فيها، كما تم عرض "الشدة القتالية" وهي أحد منتجات الشركة الجديدة.

الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية

تصدير منتجات الشركة

كشف محمد فهمي مدير عام مهمات الوقاية بالشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، أن منتجات الشركة يتم تصديرها لـ "السعودية - العراق - جيبوبتي - تشاد - رواندا"، كما أن الشركة تقوم بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المهمات للقوات المسلحة المصرية ووزارة الداخلية.

الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية

قال محمد فهمي، مدير عام مهمات الوقاية بالشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية أن إستراتيجية العمل فى الشركه يتم من خلال عدة محاور تتمثل فى الحوكمه والجوده والتسويق وتحديد الأهداف والبحث العلمى، كما أنه يتم دراسة السوق المحلى والعالمى للوصول للاحتياجات الحقيقية، كما تعتمد الشركة على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمى.

ونوه مدير عام مهمات الوقاية أنه التطوير مستمر داخل الشركة من خلال الاعتماد على تحليل البيانات والمعلومات والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتصنيع منتج متميز بسعر منافس هى الوسيلة الفعاله والضرورية لتحقيق الأهداف المؤسسية كتقديم أفضل الخدمات وتوفير الوقت وتحقيق الجودة والدقة التى يحتاجها المنتج المصرى والتى تؤهله للمنافسة العالمية.

وأشار مدير عام مهمات الوقاية بالشركة بأن معرض إيديكس 2023 نافذه على العالم وفرصة كبيرة لعرض منتجات الشركة، مشيراً إلي أن الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية تسعى للانتشار السوق العالمي والمنافسة بقوة، كما أن الشركة تقوم بإنتاج الأقمشة العسكرية بمختلف أنواعها.

الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية

معرض إيديكس 2023

وتستضيف مصر فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، ويقام المعرض خلال الفترة من 4 - 7 / 12 / 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية فى البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.

ويشارك فى فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما تملا دعوة وفود عسكرية رفيعة المستوى من أكثر من 100 دولة لزيارة المعرض، المتوقع أن يجذب ما يزيد عن 35 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.

ويضم المعرض 22 جناحاً دولياً من "الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك" بالإضافة إلى مصر.

ويتم تنظيم المعرض من قبل شركة AWE الشركة الدولية الرائدة فى تنظيم الأحداث الدولية الكبرى بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، كما يُعد معرض إيديكس 2023 هو الحدث الدفاعى والأمنى الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأكبر فى أفريقيا مما يوفر فرصة فريدة للزوار لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية.