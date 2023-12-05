هشام الحلبي: معرض إيديكس يعطي ثقلا عسكريا لمصر.. فيديو

قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن معرض إيديكس ولد عملاقا، فهو حصل على أفضل معرض دولي خلال نسخته الأولى عام 2018.

وأضاف هشام الحلبي، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن المعرض يضم شركات تصنيع عالمية تعرض منتجاتها، بالإضافة إلى شركات مصرية، تعرض أسلحتها بنفس المعايير العالمية والدولية.



وتابع: “إننا نمتلك معروضات سلاح مصرية تناظر معروضات العالم، كما أن معرض إيديكس بمثابة منتدى فكري عسكري راقٍ، يضم ورش عمل ونقاشات”.

وأوضح أن المعرض يضع مصر على خريطة الإعلام العالمي، فهو يضم عددا كبيرا من قادة دول العالم والعسكريين، متابعا: “المعرض يعطي ثقلا عسكريا لمصر”.