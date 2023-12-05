الزراعة: تحقيق التنمية الريفية المستدامة ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل

التقي اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي مع كليمونس فيدال مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية وبحث معها آليات التعاون المشترك.

ورحب القصير بكليمونس وفريق العمل المرافق، حيث أكد متانة وعمق العلاقات المصرية - الفرنسية، والتشاور المستمر بين قادة البلدين مع وجود رؤي مشتركة وتوافق فيما ينهما علي القضايا الدولية والاقليمية. أشار القصير إلي المشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي الــــــSASME والذي نفذته الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي والذي قام بتمويله كلاً من الاتحاد الاوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 52 مليون يورو، وحقق نتائج جيدة لها أثر مستمر ومستدام حتي بعد انتهائه من خلال توفير حوالي 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما عزز عدد من القطاعات في مصر كقطاع الاسماك والالبان.



وشدد القصير على وضع صغار المزارعين علي رأس أنشطة وزارة الزراعة في خلق الفرصة المختلفة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي لما لها من أهمية كبيرة تعد ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل في المناطق الريفية،



من جانبها كليمونس وجهت الشكر لوزير الزراعة على هذا اللقاء وحفاوة الاستقبال واكدت ان نتائج التقييم لهذا المشروع جاءت ايجابية جدا مع التوصية بتنفيذ مرحلة جديدة من المشروع، ويأتي هذا اللقاء تدعمياً لآليات التنسيق المشترك في اعداد وتنفيذ مثل هذه المشروعات الهامة وذلك في اطار استيراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي والاولويات الموضوعة لتحقيق الامن الغذائي مع مجابهة الاضرار الناتجة عن التغير المناخي.

وأكد القصير علي انه يجب ان يتم تصميم المشروعات التنموية المستقبلية طبقاً لأولويات وزارة الزراعة والتي تأخذ بعين الاعتبار تكامل الجهود بين مختلف شركاء التنمية الدوليين مع التركيز علي اقليم صعيد مصر في المشروعات التنموية المستقبلية.



حضر اللقاء عن الوكالة الفرنسية للتنمية اليزا فيفار - مديرة وحدة بالوكالة ومحمد عشماوي - مدير التمويل الزراعي والتنمية الريفية، وعن الجانب المصري المهندس مصطفي الصياد - نائب وزير الزراعة وكامل شحاته ممثلا عن البنك التجاري الدولي والدكتور صبحي النجار - المدير التنفيذي لبرنامج التنمية الزراعية