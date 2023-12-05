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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

فنانون ونقاد ينعون ناهد فريد شوقى.. خيرالله: مأساة.. والشناوى: عظيمة.. وبشرى: هتوحشينا

ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى

توفيت الفنانة ناهد فريد شوقى، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما قدمت للوسط الفنى عدد من الأعمال المهمة التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى.

وحرص عدد من الفنانين والنقاد على نعى المنتجة ناهد فريد شوقى بكلمات مؤثرة ، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ناهد فريد شوقى 

وقالت الناقدة ماجدة خير الله : قلبي مع الفنانة الشابة ناهد السباعي، فقد كانت شديدة الالتصاق بأمها ناهد فريد شوقي، وكانت تتراجع عن الزواج في اللحظات الأخيرة حتى لا تبتعد عنها، كانتا مثل توأم ملتصق.

وأضافت ماجدة خير الله: قابلتهما معا منذ عامين في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، في ندوة لتكريم المنتجة الكبيرة الراحلة ناهد فريد شوقي، وكانت تتمتع وقتها بكامل لياقتها الذهنية والصحية، وتتحدث بوعي عن مشاكل الانتاج السينمائي والتليفزيوني، تلك المشاكل التي أوقفتها عن استكمال دورها كمنتجة.

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وأوضحت ماجدة خير الله: أتمنى أن تستطيع ناهد السباعي التعايش مع أزمة فراق أقرب الناس إلى قلبها، وتنهمك في العمل وتفكر بشكل مختلف في مستقبلها الفني، فهي تتمتع بالموهبة والحضور، وقد حصلت على جائزة تمثيل عن دورها الصعب في فيلم يوم للستات، ولعبت دورا شديد التميز في مسلسل منوره بأهلها، للسيناريست المبدع محمد امين راضي، والمخرج الكبير مقاما يسري نصر الله.

وتابعت ماجدة خير الله: أعرف أن فقدان الأم الصديقة مأساة حقيقية، لن يعوض غيابها مخلوق، ولكن الإنسان يستطيع أن يتعامل ويتعايش مع الألم ويجعل منه، دافعا للاستمرار في تلك الحياة بكل قسوتها وحنانها.

بينما قال الناقد طارق الشناوي عن المنتجة ناهد فريد شوقي: «ناهد فريد شوقي سيدة عظيمة راهنت على الإبداع في زمن السبهللة، ابنة الملك فريد شوقي والأسطورة هدى سلطان وخالها العظيم الموسيقار محمد فوزي غادرتنا قبل قليل».

وأضاف طارق الشناوى : «وقفت دائما على الحافة، حافة الخطر أنفقت كل ما لديها على الفن، وكادت أن تدفع ثمن جرأتها بالسجن، لأنها صرفت أكثر مما تملك من أموال، إلا أنها لم تعرف سوى المغامرة».

وأوضح طارق الشناوى : «حكت لي الكثير عن المسكوت عنه في علاقة هدى سلطان بفريد شوقي، وكيف امتدت لما بعد الطلاق، لدي الكثير لأرويه ولكني لم أستأذنها في النشر، يوما ما سأكتب عما يجوز أن ننشره دون استئذان».

أما دنيا سمير غانم، فكتبت عبر صفحتها على فيسبوك : البقاء لله المنتجة ناهد فريد شوقي خالص التعازي لابنتها الزميلة والصديقة العزيزة ناهد السباعي، وأختها الصديقة العزيزة رانيا فريد شوقي، ربنا يصبركم يارب".

كما نعت الفنانة بشرى ، الراحلة ناهد فريد شوقى قائلة: "مع السلامة يا ناهد كدة تفاجئينا كدة؟! اللهم لا اعتراض، هتوحشينا وربنا يصبر نودي وكل الأسرة خالص العزاء للعائلة، إنا لله وإنا اليه راجعون".

بينما نشرت الفنانة فيفي عبده صورة للراحلة، عبر حسابها على "فيسبوك"، معلقة عليها: "إنا لله وإنا اليه راجعون وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة يا رب و يصبر أهلها وأحبابها، خالص العزاء و برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

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