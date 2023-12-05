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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سيتي الأول وسنوسرت وحتشبسوت.. افتتاح مناطق رائعة بالمتحف المصري الكبير.. فيديو

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

تحدث الدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، عن افتتاح عدد من مناطق المتحف المصري الكبير

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وقال زيدان في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: "بالنسبة للدرج العظيم هو إحدى قاعات العرض التي يتميز ويتفرد بها المتحف المصري الكبير عن أي متحف في العالم كله".

 

وأضاف: "يعرض عليه مجموعة من أفضل وأضخم القطع الأثرية التي تجسد روائع الفن في الحضارة المصرية القديمة، تبدأ من عصر الدولة القديمة وعصر الدولة الوسطى والدولة الحديثة والعصر اليوناني الروماني".

 

وتابع: "الدرج العظيم يتكلم عن قصة وسيناريو في الحضارة المصرية القديمة من أفضل روائع الفن وموضوعات رئيسية بواقع 4 موضوعات يتم فيها عرض مجموعة متميزة من تماثيل الملوك مثل الهيئة الملكية وكيف كان الملك يتم تصويره في العصور القديمة وأهم تماثيل هذه المجموعة تماثيل للملوك سيتي الاول وسنوسرت وحتشبسوت وامنحتب الثالث".

 

وأوضح: "بعد الصعود على الدرج نجد أماكن العبادة عند المصري القديم، فهذه الاماكن كانت تقع على عاتق الملوك مباشرة، ومن خلال هذا الموضوع نعرض مجموعة متميزة جدا من الأعمدة المصنوعة من الجرانيت لعدد من الملوك في عصر الدولة القديمة وتمثالين للملك أمنمحات وغيرها". 
 

المتحف المصري الكبير

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