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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: فحص 825 طن بطاطس مائدة معدة للتصدير

صدى البلد

كشفت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، أن اجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها، خلال الموسم الحالي، بلغت حوالي ٨٢٥ طن، فيما تم فحص ١٠٧٦ عينة من تقاوي البطاطس المستورة، بكمية بلغت ٢٦ الف و٤٤١ طن.

وأشارت وفقا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرضت خلاله انجازات المشروع، خلال نوفمبر، انه فيما يتعلق باعمال وحدة الرصد والمتابعة، إلى أنه يتم متابعة اعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، كذلك مراجعة البيانات المرسله من التابلت إلى منصه إعداد واستقبال البيانات لكل من : إستمارات (نقل تقاوي بطاطس الكسر المحلي للزراعة) بـ (1132 استمارة)، واستمارات (زراعات العروة الشتوية " العروة التصديرية" ) بـ (803 استمارة)، فضلا عن استمارات (السحب الحقلى للعروة الشتوية) بـ (3 استمارات)، واستمارات (حصاد للعروة الشتوية) بـ (6 استمارت)، كذلك  استمارات تأسيس أراضى جديدة لضمها لملفات المناطق الخالية PFA بـ ( 633 إستمارة).
وأضافت مدير المشروع أنه يتم ايضا اصدار تقارير ومؤشرات أداء لأعمال مهندسي المناطق الخالية، كذلك تم تحميل 25 صورة فضائية خلال شهر نوفمبر بما يعادل250000 كم مربع لمتابعة التغيرات داخل المناطق الخالية لتعديل خرائط كتاب المناطق الخالية ليصبح إجمالي عدد الصور الفضائية (755) بإجمالي مساحة (928 ألف كم مربع) لموسم 2023/2024.

وأوضحتأنه يتم متابعة عمليات إعداد وتجهيز الأكواد المخصصة للزراعة للموسم الجديد عن طريق الصور الفضائية اليومية وكذلك تطبيق تقنية الإستشعار عن بعد، كذلك ادخال بيانات زراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) لموسم 2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (9 حوشة, 732 بيفوت) بمساحة 60 ألف فدان.

وأكدت أنه يتم استخدام تقنية الاستشعار عن بعد لزراعات العروة الشتوية للموسم الجديد 2023/2024 عن طريق عمل تحليلات: ملوحة التربة لجميع البيفوتات التى سيتم زراعتها خلال الموسم، الكلوروفيل والمحتوى المائي للمجموع الخضري لمعرفة صحة النبات وتأثير ذلك على انتاجية المحصول.

وأضافت أنه يتم  متابعة الحصاد اليومى لزراعات العروة الشتوية المتخصصة من خلال الصور الفضائية اليومية، فضلا عن توقيع احداثيات عدد (33 بيفوت) بمساحة (4310 فدان) بمحافظة اسوان والاسماعيلية والبحيرة والوادي الجديد ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية.

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