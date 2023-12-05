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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يشيد بفعاليات مهرجان إبداع فى نسخته الــ 12

مهرجان ابداع
مهرجان ابداع

أشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بفعاليات النسخة الــ 12 من مهرجان " إبداع " والذى تقيمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاهتمام بالشباب وإكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم. 

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المهرجان والذى بدأت فعالياته أكتوبر الماضى وتستمر حتى إبريل 2024 يجرى انعقاده داخل الجامعات المصرية بالمجالات الأدبية والعلمية والفنية، والذي يمكن الشباب من طلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة من الإستفادة بفعاليات وفقرات المهرجان والتى ستتضمن تكريم للفائزين وفرصاً لتنمية وتطوير مهاراتهم على أيدى متخصصين.

ويدعوا المحافظ الشباب من أبناء المحافظة للمشاركة والإستفادة من المهرجان للإعلان عن مواهبهم ومهاراتهم واستثمار الفرصة لعرضها على الجمهور وتقييمها من خلال لجان التحكيم والإشراف التابعة للمهرجان.

ويمكن للراغبين فى التعرف على فعاليات المهرجان وشروط المشاركة، الإطلاع على صفحة المهرجان على موقع التواصل الإجتماعى Facebook من خلال الرابط التالى:-
https://www.facebook.com/ibda3.6?locale=ar_AR

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