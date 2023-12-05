عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصول 43 جثة إلى مستشفى ناصر في خان يونس بـ غزة

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة في غزة ، اليوم الثلاثاء، عن وصول 43 جثة مستشفى ناصر في خان يونس بجنوب القطاع صباح اليوم.

من ناحية أخرى، قال مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، أن انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى كمال عدوان مع وجود شهداء وعشرات المصابين وأكثر من 7 آلاف نازح داخله.
 

وأضاف أن الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان بالدبابات والقناصة يطلقون النار على من يتحرك ونتخوف من مجزرة داخله كما حدث في الشفاء والإندونيسي.


وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم ، مقتل جنديين ليرتفع عدد القتلى إلى 5 خلال العمليات البرية في قطاع غزة اليوم.

وأعلنت كتائب القسام قصفها لحشودات قوات الاحتلال قرب مستوطنة "ماغين" برشقة صاروخية.

وفي عملية مشتركة؛ تمكن مجاهدو سرايا القدس وكتائب القسام من استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفتي (RPG) وقذيفة "الياسين 105" في محور التقدم شرق خان يونس.

كانت سرايا القدس أعلنت في وقت سابق أنها استهدفت بقذائف "التاندوم" دبابتين صهيونيتين في شارع مشتهى بحي الشجاعية.

وذكرت سرايا القدس، في بيان لها، أنها أيضا استهدفت آلية عسكرية صهيونية بقذيفة (RPG) قرب مخبز العودة في محور التقدم شرق خان يونس.

وأكدت سرايا القدس خوض مجاهديها اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع جنود العدو الصهيوني محيط مسجد أبو دلال في محاور التقدم شرق مدينة خان يونس.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية منذ ساعات الصباح الأولى استهداف عدد كبير من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت كتائب القسام إلى استهداف مجاهديها 8 آليات صهيونية بقذائف “الياسين 105” شرق مدينة خان يونس، بجانب استهداف دبابة متوغلة شرق خان يونس أيضا بقذيفة ياسين 105.

الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الإسرائيل التيار الكهربائى التيار الكهرباء العدو الصهيون العدو الصهيونى العمليات البرية المقاومة الفلسطينية انقطاع التيار الكهربائى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

تصدير 6 شحنات من الغاز الطبيعي خلال ديسمبر الجاري

300 جنيه|الذهب ينزلق من أعلى سعر في تاريخه.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

أردوغان: يجب العمل من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن لدفع وتعزيز العلاقات الاستراتيجية |تفاصيل

جيش الاحتلال: مصرع جنديين خلال العملية البرية في غزة اليوم

قمة التعاون الخليجي بالدوحة.. أمير قطر يستقبل ملك البحرين

القمة الخليجية بالدوحة.. أمير قطر يستقبل ولي عهد السعودية

سلسلة لا تنتهي.. زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب العاصمة الفلبينية مانيلا

عن طريق الخطأ.. مقـ.تل 85 شخصا بغارة للجيش النيجيري في ولاية كادونا

أمطار غزيرة وضباب.. الأرصاد التركية تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس اليوم

ترشيحاتنا

مكاسب للقمح| قرارات مصيرية للدولة للقضاء على المخاوف من تراجع الإمدادات

بقذيفة "تاندوم".. سرايا القدس تعلن استهداف آلية عسكرية لجيش الاحتلال شرق غزة

سورة قصيرة تدلك على الصلاح والفلاح فضلها عظيم.. احرص على قراءتها باستمرار

استكمالا لإجراءات استضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027..صبحي يستعرض الملف مع AU

انخفاضات جديدة.. آخر أسعار الذهب والدولار اليوم الثلاثاء

عربة فض الشغب من إنتاج مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بادر بالحجز واستلم فورًا| طرح شقق جديدة من سكن لكل المصريين (تفاصيل)

عودة "الشايب" ..آسر ياسين ينضم لأبطال ولاد رزق 3

صدمة ريهام عبد الغفور بوفاة والدها.. 30 صورة تجمعهما سويا

وفاة ناهد فريد شوقي.. تعرف على العائلة الفنية من الأب إلى آية سماحة

فيديو

إسرا.ئيل تعترف بخسائرها.. وحما.س تهاجم امريكا.. تطورات جديدة

أمطار وشبورة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. فيديو

صدمة تنتظر الدولار ومفاجأة في أسعار الذهب.. ماذا يحدث ؟

جنود الاحتلال يغتالون الأطفال وألعابهم.. فيديو مثير للغضب لإسرائيليين يستفزون أهل غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ