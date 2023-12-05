وصول 43 جثة إلى مستشفى ناصر في خان يونس بـ غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة ، اليوم الثلاثاء، عن وصول 43 جثة مستشفى ناصر في خان يونس بجنوب القطاع صباح اليوم.

من ناحية أخرى، قال مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، أن انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى كمال عدوان مع وجود شهداء وعشرات المصابين وأكثر من 7 آلاف نازح داخله.



وأضاف أن الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان بالدبابات والقناصة يطلقون النار على من يتحرك ونتخوف من مجزرة داخله كما حدث في الشفاء والإندونيسي.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم ، مقتل جنديين ليرتفع عدد القتلى إلى 5 خلال العمليات البرية في قطاع غزة اليوم.

وأعلنت كتائب القسام قصفها لحشودات قوات الاحتلال قرب مستوطنة "ماغين" برشقة صاروخية.

وفي عملية مشتركة؛ تمكن مجاهدو سرايا القدس وكتائب القسام من استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفتي (RPG) وقذيفة "الياسين 105" في محور التقدم شرق خان يونس.

كانت سرايا القدس أعلنت في وقت سابق أنها استهدفت بقذائف "التاندوم" دبابتين صهيونيتين في شارع مشتهى بحي الشجاعية.

وذكرت سرايا القدس، في بيان لها، أنها أيضا استهدفت آلية عسكرية صهيونية بقذيفة (RPG) قرب مخبز العودة في محور التقدم شرق خان يونس.

وأكدت سرايا القدس خوض مجاهديها اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع جنود العدو الصهيوني محيط مسجد أبو دلال في محاور التقدم شرق مدينة خان يونس.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية منذ ساعات الصباح الأولى استهداف عدد كبير من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت كتائب القسام إلى استهداف مجاهديها 8 آليات صهيونية بقذائف “الياسين 105” شرق مدينة خان يونس، بجانب استهداف دبابة متوغلة شرق خان يونس أيضا بقذيفة ياسين 105.