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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق بطولة التفوق الرياضي لمدارس طور سيناء في ألعاب القوى

انطلاق بطولة التفوق
انطلاق بطولة التفوق الرياضي

انطلقت صباح اليوم بطولة التفوق الرياضي للمرحلة الإعدادية والثانوية في لعبة العاب القوي باستاد طور سيناء الرياضي تحت  محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء و عادل عتلم وكيل المديرية وإشراف  وليد جعفر موجه عام التربية الرياضية و  احمد غيث مدير إدارة طور سيناء واحمد حجاج وكيل الإدارة .

وقد اجريت المنافسة في سباقات عدو ١٠٠ متر وعدو ٢٠٠ متر و٤٠٠ متر و ٨٠٠ متر ودفع الجلة والوثب الطويل والوثب العالي للتأهيل الطلاب الفائزين للمشاركة علي مستوي الجمهورية في بطولة التفوق الرياضي للمدارس .


وأشرف علي بطولة التفوق الرياضي موجهين التربية الرياضية كلا من  نجم الدين محمود بخيت و عبد الستار عبد اللطيف وايمن ابوزيد و سامح سلطان .

وقد حكم المسابقات فريق من معملي التربية الرياضية ضم كلا من  شريف الفولي و علاء شعلان و محمد ابو الخير و باسم المحمدي و  ايمن مصطفي و احمد عبد المعز و مصطفي المنياوي و محمود سراج .

التفوق الرياضي

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جنوب سيناء مسابقة ألعاب قوي تفوق رياضي

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