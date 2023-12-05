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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط صاحب مكتب استيراد تخصص فى تداول وبيع العملات بالقليوبية

ضبط المتهم
ضبط المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط صاحب مكتب إستيراد وتصدير يقوم بممارسة نشاطاً إجراميا في تداول وبيع العملات الافتراضية المشفرة، وتم التحفظ على المتهم بدائرة مركز شرطة بنها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما وردت معلومات لأجهزة الأمن تفيد قيام صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بممارسة نشاطاً إجرامياً من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وكذا قناة بذات الإسم على تطبيق "التليجرام" يقوم بالإعلان عن تسهيلات عرض وتداول وبيع العملات الافتراضية المشفرة وإستخدامها فى ممارسة نشاطه عن طريق تداول العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء على منصات تداول  العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء على منصات تداول العملات الرقمية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه بدائرة مركز شرطة بنها وبحوزته هاتف محمول، ووحدة حاسب آلى و 2 بطاقة دفع إلكترونى و مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية من متحصلات نشاطه الإجرامي، بمواجهة المتهم إعترف بقيامه بممارسة نشاطه الإجرامى بالإتجار فى العملات الرقمية المشفرة على النحو المشار إليه وأن المضبوطات جميعها من متحصلات نشاطه.

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