عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5 -12-2023 في مصر

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب الآن، يقدمها موقع "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء 5 - 12 -2023، من خلال نشرة مفصلة تستعرض أسعار الذهب، لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب بمصر، المستمر في النزول تلك الفترة.

سعر الذهب اليوم في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب الآن في مصر خلال التعاملات المسائية، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي، ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر إلى مستويات قياسية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5 -12-2023 في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,177 شراء 3,200 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,912 شراء 2,933 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,780 شراء 2,800 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,383 شراء 2,400 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,853 شراء 1,867 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,589 شراء 1,600 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر
الاونصة بيع 98,809 شراء 99,520 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 22,240 شراء 22,400 جنيها.
الكيلو بيع 3,177,143 شراء 3,200,000 جنيها.
 

الذهب 

سعر الذهب أمس الإثنين 4 -12-2023

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,166 شراء 3,189 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,902 شراء 2,923 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,770 شراء 2,790 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,374 شراء 2,391 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,847 شراء 1,860 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,583 شراء 1,594 جنيها.


الأونصة بيع 98,454 شراء 99,165 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 22,160 شراء 22,320  جنيها.
الكيلو بيع 3,165,714 شراء 3,188,571 جنيها.
 

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، ويتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها .

أسعار الذهب أسعار الذهب الان أسعار الذهب الان أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم ذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

تصدير 6 شحنات من الغاز الطبيعي خلال ديسمبر الجاري

300 جنيه|الذهب ينزلق من أعلى سعر في تاريخه.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

وظائف خالية برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه.. تعرف عليها

للحصول على الدعم.. إضافة مواليد ببطاقة التموين

لتفادي الغرامة.. كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

لإعلام الوراثة.. كيفية استخراج شهادة الوفاة 2023

براتب يصل 9 آلاف جنيه.. فرص عمل للشباب بتلك الوظائف

بـ 50 جنيها ومن غير طوابير.. كيفية استخراج وثيقة زواج بالماكينات الذكية

سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

مكاسب للقمح| قرارات مصيرية للدولة للقضاء على المخاوف من تراجع الإمدادات

بقذيفة "تاندوم".. سرايا القدس تعلن استهداف آلية عسكرية لجيش الاحتلال شرق غزة

سورة قصيرة تدلك على الصلاح والفلاح فضلها عظيم.. احرص على قراءتها باستمرار

استكمالا لإجراءات استضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027..صبحي يستعرض الملف مع AU

انخفاضات جديدة.. آخر أسعار الذهب والدولار اليوم الثلاثاء

عربة فض الشغب من إنتاج مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بادر بالحجز واستلم فورًا| طرح شقق جديدة من سكن لكل المصريين (تفاصيل)

عودة "الشايب" ..آسر ياسين ينضم لأبطال ولاد رزق 3

صدمة ريهام عبد الغفور بوفاة والدها.. 30 صورة تجمعهما سويا

وفاة ناهد فريد شوقي.. تعرف على العائلة الفنية من الأب إلى آية سماحة

فيديو

إسرا.ئيل تعترف بخسائرها.. وحما.س تهاجم امريكا.. تطورات جديدة

أمطار وشبورة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. فيديو

صدمة تنتظر الدولار ومفاجأة في أسعار الذهب.. ماذا يحدث ؟

جنود الاحتلال يغتالون الأطفال وألعابهم.. فيديو مثير للغضب لإسرائيليين يستفزون أهل غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ