انخفاضات جديدة.. آخر أسعار الذهب والدولار اليوم الثلاثاء

تشهد أسعار الذهب كل يوم تغير في الأسعار، واليوم الاثنين، حدثت انخفاضات بعد أن شهدت ارتفاعات في وقت سابق، والكثير من المقبلين على الزواج، ينتظرون الانخفاضات من أجل شراء الشبكة، فعيار 21 سجل اليوم مبلغ 2775، وسجل الأمس الأثنين 2795 جنيها.

وهناك حالة من عدم الاستقرار في سعر الدولار، وفى هذا التقرير، نستعرض أسعار الذهب والدولار اليوم 5-12-2023.

قدمت الإعلامية نهاد سمير تقريراً عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".

سجل سعر الذهب اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3171.4 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2775 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2378.5 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 22200 جنيها.

استعرضت الإعلامية نهاد سمير تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الـ جنيه اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.61 جنيه للبيع، و 33.49 جنيه للشراء



سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.23 جنيه للبيع، و39.09 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.19 جنيه للبيع، و99.84 جنيه للشراء .