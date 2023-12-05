اتفاقية تعاون جديدة لتعزيز الاستدامة في قطاع المباني الإدارية

أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة المتخصصة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، وباراجون للتطوير العقاري، عن توقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الاستدامة في القطاع العقاري المصري، من خلال تزويد مشروعات المباني الإدارية بحلول إدارة المباني الذكية مع مراعاة خصوصيات البيئة الاقتصادية والمناخية والاجتماعية والثقافية في مصر.

أقيمت مراسم التوقيع على الشراكة الجديدة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) المنعقد بإمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعليقًا على هذا الحدث، قال سيباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي: "إن التحديات التي يواجهها العالم تفرض علينا ضرورة إيجاد حلول سريعة لمواجهة تغير المناخ، باستخدام آليات تقلل من الانبعاثات الكربونية وترشد استخدام الطاقة.

وأضاف: تعتمد كبرى شركات التطوير العقاري على تقنياتنا المستدامة في إدارة المباني الذكية وتحسين جودة الحياة في المدن.