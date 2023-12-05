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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس هيئة الصناعات الدفاعية السعودية يشيد بالقدرات المتطورة لمنتجات العربية للتصنيع

رئيس هيئة الصناعات
رئيس هيئة الصناعات الدفاعية السعودية يشيد بالقدرات التصنيعية

استقبل اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية السعودية خلال تفقده جناح الهيئة ضمن فعاليات اليوم الثاني لمعرض إيدكس 2023.


و أعرب رئيس هيئة الصناعات الدفاعية السعودية عن إعجابه  بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع الجديدة المتنوعة في كافة الصناعات الدفاعية. ومنها الذخائر الجوية (حافظ) وَمركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك متعدد المهام وعربة فض الشغب المصفحة ومنظومة مجابهة الطائرات المسيرة والإعاقة الإلكترونية وجهاز الكشف والقياس الإشعاعى المصري الجديد وإنتاج بعض قطع من الطائرات.


وتم خلال اللقاء التأكيد على اعتزاز الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع المؤسسات والشركات السعودية في مختلف الصناعات .

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آيدكس 2023 الهيئة العربية للتصنيع الصناعات الدفاعية القدرات التصنيعية السعودية الذخائر الجوية حافظ الطائرات

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