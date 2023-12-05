رئيس العربية للتصنيع: إيدكس 2023 فرصة للتأكيد على حوافز جذب الاستثمارات بمصر

ووفد شركة KAI الكورية العالمية

أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أن اقامة معرض إيدكس الدولي 2023 بالقاهرة فرصة كبيرة للتأكيد أن مصر تتمتع بالحوافز الجاذبة للإستثمارات، ويتضح هذا من العدد المشارك في فعاليات المعرض في نسخته الثالثة .

جاء هذا خلال فعاليات اليوم الثاني للمعرض، حيث بحث مع (Moon Juyal) مدير إدارة البرامج الدولية بشركة KAI الكورية العالمية والوفد المرافق.

شركة KAI العالمية

وشدد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف على تعزيز التعاون في عدد من مجالات الاهتمام المشترك ومنها صناعات الطيران، مؤكدا علي ترحيب الهيئة العربية للتصنيع بإقامة شراكة مع شركة KAI العالمية في الصناعات الدفاعية المختلفة .

IMG-20231205-WA0153

IMG-20231205-WA0152

IMG-20231205-WA0151