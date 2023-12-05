نقابة المهندسين بسيناء: مصر السند الحقيقي للشعب الفلسطيني

عقدت نقابة المهندسين بمحافظة شمال سيناء، ندوة بعنوان دور مصر الرائد في حل القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني للتأكيد على الدور الحيوي والتاريخي لمصر في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

تناولت الندوة التي أقيمت بالمقر الرئيسي للنقابة بشارع المهندسين بوسط مدينة العريش، العديد من القضايا المهمة، والتي كانت القضية الفلسطينية ودور مصر الرائد على أولوياتها.

وقال المهندس أمين جودة نقيب المهندسين، إن مصر أثبتت منذ بداية الصراع في منطقة الشرق الأوسط أنها السند الحقيقي للشعب الفلسطيني، والداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

ادخال المساعدات:

وأوضح أنه منذ أن بدأت الحرب على قطاع غزة، بدأت التحركات المصرية في جميع الاتجاهات بقيادة الرئيس السيسي، سواء العمل على إدخال المساعدات، أو عبور الجرحى المصابين في أحداث غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية، أو بالشكل الدبلوماسي، والاتصال بدول العالم لوقف الحرب والحد من نزيف الدم.

وقال الدكتور عبد الكريم الشاعر أحد رموز المجتمع المدني بالعريش، إن مصر قيادة وشعبا تدعم وتقف خلف قرارات الرئيس السيسي، وقراره الحكيم بعدم السماح بدخول الفلسطينيين إلى أرض سيناء، هي الحفاظ على الهوية الفلسطينية.