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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ حزب الله

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، إن حزب الله اختار في نهاية الهدنة استئناف إطلاق النار.

وأضاف هاليفي: “لقد حددنا ذلك مسبقا، واستعددنا له، ونحن نعمل بحزم ضد أي شخص يضر بالمواطنين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي”.

وتابع قائلا: “نحن نفرض على حزب الله ثمنا باهظا تحاول هذه المنظمة إخفاءه، وربما تعرف السبب.. على الرغم من أننا نركز على قطاع غزة، إلا أننا نواصل النشاط العملياتي الذي يهدف إلى تحقيق واقع أفضل بكثير على الحدود الشمالية”.

ومنذ قليل، قال هاليفي، إن الوقت الإسرائيلية تطوق منطقة خان يونس في الجزء الجنوبي من قطاع غزة.

وأضاف هاليفي، أن "أولئك الذين اعتقدوا أن الجيش الإسرائيلي لا يعرف كيف يستأنف القتال في نهاية وقف إطلاق النار مخطئون، وحماس تشعر بذلك جيدًا".

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وتابع قائلا: "تطوق قواتنا منطقة خان يونس في الجزء الجنوبي من قطاع غزة. وفي الأيام الأخيرة، تمت تصفية العديد من العناصر، بما في ذلك قادة كبار في حماس.. وفي الأيام الأخيرة، انتقلنا إلى المرحلة الثالثة من العملية".

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