المرحلة الثالثة من الهجوم.. رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن تطويق خان يونس

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، إن الوقت الإسرائيلية تطوق منطقة خان يونس في الجزء الجنوبي من قطاع غزة.

وأضاف هاليفي، أن "أولئك الذين اعتقدوا أن الجيش الإسرائيلي لا يعرف كيف يستأنف القتال في نهاية وقف إطلاق النار مخطئون، وحماس تشعر بذلك جيدًا".

وتابع قائلا: "تطوق قواتنا منطقة خان يونس في الجزء الجنوبي من قطاع غزة. وفي الأيام الأخيرة، تمت تصفية العديد من العناصر، بما في ذلك قادة كبار في حماس.. وفي الأيام الأخيرة، انتقلنا إلى المرحلة الثالثة من العملية".

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي: “لقد سيطرنا على العديد من معاقل حماس في الجزء الشمالي من قطاع غزة، والآن نعمل ضد مراكز ثقلها في الجنوب”.