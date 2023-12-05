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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرحلة الثالثة من الهجوم.. رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن تطويق خان يونس

رئيس أركان جيش الاحتلال
رئيس أركان جيش الاحتلال

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، إن الوقت الإسرائيلية تطوق منطقة خان يونس في الجزء الجنوبي من قطاع غزة.

وأضاف هاليفي، أن "أولئك الذين اعتقدوا أن الجيش الإسرائيلي لا يعرف كيف يستأنف القتال في نهاية وقف إطلاق النار مخطئون، وحماس تشعر بذلك جيدًا".

وتابع قائلا: "تطوق قواتنا منطقة خان يونس في الجزء الجنوبي من قطاع غزة. وفي الأيام الأخيرة، تمت تصفية العديد من العناصر، بما في ذلك قادة كبار في حماس.. وفي الأيام الأخيرة، انتقلنا إلى المرحلة الثالثة من العملية".

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وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي: “لقد سيطرنا على العديد من معاقل حماس في الجزء الشمالي من قطاع غزة، والآن نعمل ضد مراكز ثقلها في الجنوب”.

حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة قطاع غزة خان يونس

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