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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حزب الله: تنفيذ هجوم على موقع المطلة الإسرائيلي

صواريخ
صواريخ

أعلن حزب الله اللبناني، تنفيذ هجوم على موقع المطلة الإسرائيلي وتحقيق إصابات، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

حزب الله يقصف مواقع وثكنات جيش الاحتلال الإسرائيلي ويحقق إصابات مباشرة

إصابات مباشرة.. حزب الله يقصف 3 مواقع لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي

 

ومن جانبها قامت إسرائيل بشن غارات إسرائيلية تستهدف محيط مجمع ناصر بخان يونس جنوب غزة.

 

وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام انها استهدفت غرف قيادة الاحتلال الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

 

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا ان مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت أكثر من 70 قذيفة خلال ساعة واحدة على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

 

واكدت صفا نقلا عن مصادر طبية ان عشرات الشهداء والجرحى سقطوا في الشوراع بمناطق شمالي القطاع في ظل محاصرة المستشفيات وتعطّل مركبات الإسعاف والدفاع المدني بفعل الاستهداف ونفاد الوقود.

حزب الله لبنان إسرائيل صواريخ اخبار التوك شو

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