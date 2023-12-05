مجلس الزمالك يرفض استمرار معتمد جمال .. تفاصيل

قال محمد عبد الواحد نجم نادي الزمالك السابق أن معتمد جمال لابد من استمراره فى منصب المدير الفني خلال المرحلة المقبلة لأنه قادر على احتواء اللاعبين والنجاح مع الفريق.

وقال محمد عبد الواحد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" معتمد جمال لازم يستمر مع نادي الزمالك ولكن للاسف مجلس الإدارة يرفض ويفضل التعاقد مع مدرب أجنبي لأن دائما أى إدارة تتعاقد مع الأجنبي رغبة فى عدم تحمل المسؤولية.

أضاف:" معتمد جمال استطاع أن يعود بلاعبي نادي الزمالك الي مستواهم الحقيقي وفاز بمباريات صعبة.