منتخب الكرة النسائية يودع تصفيات أمم إفريقيا من الدور الأخير

تعادل المنتخب الوطنى الأول لسيدات كرة القدم أمام ضيفه السنغالي سلبيا فى المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد السلام فى إياب الدور الثاني والأخير بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية "المغرب 2024".



وكانت مباراة الذهاب التي اقيمت بالسنغال على ملعب استاد "لات ديور" يوم 30 نوفمبر الماضي انتهت بتلقي المنتخب الوطني هزيمة ثقيلة برباعية نظيفة أمام مضيفه السنغالي، ليودع المنتخب الوطني التصفيات من الدور الأخير وتتأهل السنغال إلى نهائيات البطولة بالفوز بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 4-صفر.



يذكر أن المنتخب الوطني تأهل للدور الأخير بالتصفيات بالفوز على منتخب جنوب السودان بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 8 - صفر.