عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

"إذلال الجيش الإسرائيلي".. واقعة صادمة لقائد أركان القوات في اجتماع مجلس الحرب..تفاصيل

قائد اركان الجيش
قائد اركان الجيش الإسرائيلي

تستمر قوات الجيش الإسرائيلي المحتل في قصف المدنيين الأبرياء واذهاق ارواح الاطفال في قطاع غزة فيما يسميه البعض بالابادة الجماعية، بينما تظهر للعلن واقعة جديدة تسمى “إذلال الجيش الإسرائيلي” بحسب ما افادت القناة ١٣ العبرية، في نبأ عاجل منذ قليل.

txt

استمرار الإبادة الجماعية.. 400 ألف فلسطيني في شمال غزة بلا خدمات طبية

txt

وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: الوضع في غزة "أسوأ بكثير" مما عشناه تحت الفصل العنصري

وفيما يخص تفاصيل الواقعة، ذكرت القناة بأن حراسة رئيس وزراء إسرائيل، طلبوا تفتيش أغراض رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي، بحثا عن جهاز تسجيل قبل دخوله لاجتماع مجلس الحرب

 

ورد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان علي هذه الواقعة قائلا: "تفتيش رئيس الأركان إذلال لجميع جنود الجيش الإسرائيلي".

وأضاف رئيس حزب "إسرائيل بيتنا": "لا يجب أن نسمح لبنيامين نتنياهو المصاب بجنون العظمة أن يقود الحرب".


وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن رئيس أركان الاحتلال هرتسي هاليفي، بدء المرحلة الثالثة من العدوان على غزة.


وقال هاليفي إن القوات الإسرائيلية تحاصر مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وأن المرحلة الثالثة من العملية البرية قد بدأت.

وأوضح هاليفي أن جيش الاحتلال انتقل إلى المرحلة الثالثة من العملية البرية في قطاع غزة، حيث تحيط القوات البرية حاليا بأكبر مدينة في جنوب القطاع - خان يونس.

وأضاف هاليفي في بيان صحفي للجيش: "بعد 60 يوما من بدء الحرب، تحاصر قواتنا منطقة خان يونس في جنوب قطاع غزة. وفي الوقت نفسه، نواصل تعزيز مواقعنا في شمال قطاع غزة، وخلال الأيام القليلة الماضية، تم القضاء على العديد من مقاتلي حماس، بما في ذلك كبار القادة، وقد انتقلنا إلى المرحلة الثالثة من العمليات البرية".

 

 

قطاع غزة الجيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

لأول مرة| كوريا الجنوبية تعرض منتجات عسكرية يستخدمها الجيش المصري .. صور

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

بيان عاجل من النيابة العامة بعد تأثر الخدمات بسبب الإنترنت

انخفاض في سعر الذهب اليوم.. والعالمي يخسر 134 دولار دفعه واحدة

الخطيب تدخل.. أول رد من الأهلي على صفقة عمر كمال عبد الواحد

جدول إجازات مصر 2024.. 121 يومًا من الراحة

متجوزتش عشان خاطرها| ناهد السباعي رفضت الارتباط واختارت والدتها.. كيف توفت ناهد فريد شوقي؟

موضوعات متعلقة

زلزال قوي يتسبب في توقف حركة القطارات بالفلبين

رجل يفجر منزله قبل وصول الشرطة لسبب غامض

دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يستعد لمواجهة صن داونز بتدريبات شاقة

سببها السوشيال ميديا.. ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن أحمد فتوح

الطقس يساعد على انتشاره.. الالتهاب الرئوي يضرب الأطفال في الصين

تعرف علي أسعار تذاكر مباريات السوبر المصري بدولة الإمارات

الشباب والرياضة تستقبل بعثة التايكوندو والبارتايكوندو بعد المشاركة ببطولة الجائزة الكبرى بإنجلترا

فرج عامر: أقدر أحمد سامي وهدف سموحة المربع الذهبي

ترشيحاتنا

بـ40 مليون جنيه.. محمود فوزي: تأهيل 4300 مدرسة تستوعب 120 ألف فصل

ماتش تقيل .. ميدو يصدم جماهير اتحاد جدة قبل مواجهة الأهلي

تراجع مفاجيء في أسعار الذهب اليوم .. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

إيهاب الكومي: مفيش مشكلة مع فيتوريا.. واعتذرت عن خبر وساطة الزمالك

حكومة حماس: 61% من المنازل والوحدات السكنية في غزة دُمرت بالكامل

صواريخ جوالة وطائرات بدون طيار|الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس 2023.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صواريخ جوالة وطائرات بدون طيار|الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس 2023.. صور

لأول مرة|تركيا تشارك في معرض إيديكس للسلاح وتعرض منتجات دفاعية حديثة.. صور

برقم صادم.. سعر فستان مي فاروق في حفل روائع السنباطي

في ذكرى تأسيس مزاد كريستيز.. ضم أغلى لوحة بيعت بتاريخ المزادات

فيديو

تفاصيل مأساوية في حادث المنيا.. ماذا حدث؟

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2023

السكر بـ 27 جنيها.. الأزمة انتهت

مثير للاهتمام .. منظمة الصحة العالمية تبعث رسالة تحذيرية عن متحور كورونا الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ