عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعريف بمؤسسة حياة كريمة وأهمية التطوع ندوة بجامعة عين شمس.. اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس ندوة توعوية بعنوان " التعريف بمؤسسة حياة كريمة وأهمية التطوع "، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

txt

خبير يقترح حلولا لتعزيز وتحسين الأداء والجودة في المعاهد العليا الخاصة بمصر

txt

خبراء: المعاهد العليا الخاصة تعزز المشهد التعليمي بمصر.. تساهم في توفير مسارات مطلوبة بسوق العمل.. وتحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير

جامعة عين شمس 

وتستضيف الندوة الدكتور خالد جمال رئيس قطاع المتطوعين والفعاليات بمؤسسة حياة كريمة، الدكتور أحمد فرغلى منسق عام محافظة القاهرة والدكتورة شيماء زعتر مسئول ملف الجامعات والفعاليات بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة القاهرة و العقيد / أحمد بهجت مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بمحافظة القاهرة.

وتعقد الندوة يوم الأربعاء الموافق 6 من  ديسمبر 2023 بقاعة الجمهورية الساعة الواحدة ظهراً، وتقام الندوة بتنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و إشراف إدارى اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وكان قد نظم معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس بالتعاون مع مكتب وكيل كلية الالسن لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغرفة التجارة الصينية ،  اللقاء التعريفي لطلاب الفرقة الرابعة والثالثة بقسم اللغة الصينية بكلية الالسن حول مهارات التوظيف المطلوبة للعمل بالشركات الصينية.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، وتحت إشراف الدكتور  ناصر عبد العال مدير معهد كونفشيوس .

وشارك في اللقاء ممثلين عن خمس شركات من كبريات الشركات الصينية المستثمرة في مصر.

يأتي ذلك في إطار أنشطة المعهد في الربط بين الدراسة ومتطلبات سوق العمل وتعريف الطلاب بفرص العمل بالمؤسسات الصينية المستثمرة في محور قناة السويس والعين السخنة والعاصمة الإدارية والعلمين والمناطق الصناعية في بني سويف والعاشر من رمضان والقرية الذكية.

ندوة توعوية جامعة عين شمس حياة كريمة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

لأول مرة| كوريا الجنوبية تعرض منتجات عسكرية يستخدمها الجيش المصري .. صور

انخفاض في سعر الذهب اليوم.. والعالمي يخسر 134 دولار دفعه واحدة

بيان عاجل من النيابة العامة بعد تأثر الخدمات بسبب الإنترنت

الخطيب تدخل.. أول رد من الأهلي على صفقة عمر كمال عبد الواحد

مكنش في السر.. تفاصيل زواج الفنان سامح الصريطي والمطربة المعتزلة حنان

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

جدول إجازات مصر 2024.. 121 يومًا من الراحة

موضوعات متعلقة

خبير تربوي يوضح الدور الحيوي للمعاهد العليا الخاصة في دعم التعليم العالي

كيف تساهم المعاهد العليا الخاصة في تطوير المشهد التعليمي بمصر؟ خبير يجيب

قبل امتحانات الترم الأول.. تنبيه هام من حقوق عين شمس للطلاب بشأن المصروفات

حتى لا تحجب النتيجة.. طب عين شمس تناشد طلابها بسرعة سداد المصروفات

ترشيحاتنا

ناقد رياضي: الأهلي من حقه الدفاع عن الشحات.. وحجازي مع الاتحاد بالمونديال

أهالي النوبة لحملة السيسي: نثمن دور الرئيس في صرف تعويضات تضرر أراضينا

خلال 2023.. أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى قبرص

وسط محاصرتها بالدبابات والحفارات.. الاحتلال يجدد استهدافه لمناطق متفرقة بخان يونس

مصر تنجح في تسجيل العنصر الثامن ضمن "قوائم التراث الثقافي غير المادي باليونسكو"

نجم الزمالك السابق: أرفض التفريط في زيزو ويجب استمرار معتمد جمال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المطاعم .. طريقة عمل المكرونة بـ صوص البولونيز

في عيد ميلادها الـ 59 .. سر غير متوقع وراء أناقة شريهان|صور

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023|فرص لا تعد

أرخص وأحلى| طريقة عمل جاتوه سويسرول الشيكولاتة

فيديو

تجلس فوق صارخ إسرائيلي.. فيديو لطفلة فلسطينية يثير جدل رواد السوشيال ميديا|شاهد

تفاصيل مأساوية في حادث المنيا.. ماذا حدث؟

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2023

السكر بـ 27 جنيها.. الأزمة انتهت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ