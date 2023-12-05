اليونان.. خدعة “بق الفراش" تثير الزعر والشرطة تحقق| تعرف على تفاصيل القصة

تسعى وزارة الصحة اليونانية إلى طلب مساعدة الشرطة ضد المحتالين الذين حاولوا تخويف السياح الأجانب ودفعهم إلى استئجار شقق قصيرة الأجل في أثينا من خلال اختراع أزمة بق الفراش في اليونان علي أعقاب انتشار الوباء في فرنسا.

وقال بيان للوزارة إن الملصقات المعلقة خارج المباني السكنية في وسط المدينة والمزينة بشعارات مزيفة للوزارة وبلدية أثينا "كاذبة تماما".

وزعمت الملصقات، الموجهة إلى "أعزائي الزوار" باللغة الإنجليزية التي تحتوي على أخطاء إملائية، أن السلطات الصحية أمرت بإخلاء "دور الضيافة الخاصة" المحلية "لحماية الصحة العامة للمستأجرين اليونانيين الدائمين".

وبحجة عدم وجود بق الفراش، قاموا بتهديد الزائرين بغرامة قدرها 500 يورو لعدم مغادرة أماكن إقامتهم، وتمنى لهم بأدب إقامة ممتعة في اليونان.

وبالإضافة إلى أزمة تكاليف المعيشة، تواجه أثينا وأجزاء أخرى من اليونان مشاكل إسكان ناجمة إلى حد كبير عن انتشار الشقق المستأجرة لفترات قصيرة ـ وخاصة للزوار الأجانب.

وقد ساعد ذلك في زيادة تكاليف الإيجار على المدى الطويل للشعب اليوناني، حيث تم تسعير الكثير منهم خارج المناطق السكنية في وسط أثينا. كما أن قيمة العقارات آخذة في الارتفاع، ويرجع ذلك جزئيا إلى برنامج "التأشيرة الذهبية" الذي يوفر الإقامة للمستثمرين العقاريين الأجانب.

وتعد السياحة محركًا رئيسيًا لاقتصاد اليونان، حيث تمثل خمس ناتجها السنوي، ومن المتوقع أن يكون عام 2023 عامًا قياسيًا للوافدين.

وقالت وزارة الصحة في اليونان إنها طلبت من الشرطة القيام بكل ما هو ضروري للتعامل مع الخدعة. وقالت إنه "لا يُسمح لأحد بترويع الجمهور وتضليله" بشأن قضايا الصحة العامة.

لم تسجل اليونان أي مشكلة كبيرة مع هذه الحشرات الزاحفة الماصة للدماء والتي تسببت مؤخرًا في حالة من الذعر في فرنسا عندما نشر المسافرون صورًا ومقاطع فيديو يُزعم أنها تظهر الحشرات على نظام النقل المحلي في باريس والقطارات عالية السرعة وفي مطار شارل ديجول.

وعاد بق الفراش، الذي اختفى إلى حد كبير من الحياة اليومية بحلول الخمسينيات من القرن الماضي، إلى الظهور من جديد في العقود الأخيرة وأصبح مقاومًا بشكل متزايد للعلاجات الكيميائية.

ويمكن أن تتواجد في المراتب وأيضًا في الملابس والأمتعة وتخرج ليلًا لتتغذى على دماء الإنسان. كما أنها تسبب في كثير من الأحيان ضائقة نفسية ومشاكل في النوم والقلق والاكتئاب.