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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمانة مستقبل وطن ببني سويف تعقد مؤتمرًا جماهيريًا لدعم السيسي بالانتخابات الرئاسية|صور

مؤتمر دعم المرشح
مؤتمر دعم المرشح عبد الفتاح السيسي

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في مركز بني سويف، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، بقرية تزمنت الشرقية، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

حضر المؤتمر؛ عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز، وبحضور الآلاف من الأهالي، رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

بدأ المؤتمر، بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا الشعب الفلسطيني، وعرض لإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعنوان "إنجازات ومشروعات عملاقة في 10 سنوات على أرض بني سويف.

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وقال النائب رمضان ابو حسان عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى في محله، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي هو نموذج للاخلاص والتفاني في العمل.

وسلط النائب محمد رجب عضو مجلس النواب الضوء على التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا، معلنًا دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، في الانتخابات الرئاسية.
وأكد النائب على بدر  على  نعمة الأمن والأمان التي ننعم بها، في ظل حروب وعدم استقرار يعاني منه العالم.

وركز الكابتن توني عثمان أمين الحزب المساعد بالمحافظة، على ما تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من دعم الصناعة والمشروعات وحفظ الأمن والترابط بين فصائل المجتمع ومنعه للوقيعة بمصر في المخططات التي تحاك بها.

وقال العمدة عبدالرحمن عزام عمدة قرية تزمنت الشرقية إن موعدنا الأحد القادم للخروج فى طوابير أمام صناديق الاقتراع ، لرد الجميل للرئيس السيسى.
 

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