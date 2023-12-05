محافظ بني سويف: تخصيص 4 لجان للمغتربين للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، عن تخصيص عدد من اللجان ببعض مراكز المحافظة، لإتاحة الفرصة لإدلاء المغتربين من العاملين بالمحافظة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها بداية من الأحد المقبل 10 ديسمبر الجاري وحتى الثلاثاء 12 من نفس الشهر.

وتقرر تخصيص 4 لجان بمراكز : بني سويف ، الفشن ، الواسطى ، وهي : لجنة مدرسة بني سويف الثانوية الميكانيكية العسكرية بنين بشارع صلاج سالم أمام الجامعة بمدينة بني سويف، ولجنة مدرسة الشهيد محمد مبروك أبوخطاب بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ، ولجنة مدرسة الصم والبكم بمدينة الفشن، ولجنة مدرسة سعداوى مجاهد الثانوية بمدينة الواسطى.