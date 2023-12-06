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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الحسنة يطالب رؤساء القرى بضرورة تحصيل جميع إيرادات الدولة

اجتماع رؤساء القري
اجتماع رؤساء القري بمركز الحسنة

أكد المحاسب سعد خليل بغدادي ، رئيس مدينة الحسنة شمال سيناء ،  علي جميع رؤساء القري   بضرورة تحصيل جميع إيرادات الدولة من سكن وكهرباء ومياه وايضا جميع الرسوم الخاصه بالأبار وتوريدها إلي إيرادات المجلس حفاظآ علي المال العام وحصر جميع المنتفعين علي الآبار الزراعية.

 

وجه بغدادي،  وبتعليمات مشددة لجميع رؤساء القري بضرورة التصدي بكل حسم للبناء المخالف والتعدي علي أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء المخالف بدون ترخيص والرجوع إلى الإدارة الهندسية بمجلس المدينة حتي لا يتعرض أحد للمساءلة القانونية والإزالة الفورية.

منظومة النظافة:

وفيما يخص قطاع النظافة وجه بغدادي   الي الاستمرار في ضرورة تفعيل منظومة النظافة ورفع القمامه والمخلفات من شوارع القري والمدينة وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين ولاظهار الشكل الجمالي والحضارى لمركز الحسنة وتلقي اى شكاوى مقدمه وإيجاد الحل الفورى لها.

 

وفي نهاية الاجتماع اشار  رئيس مدينة الحسنة،   إلى حرصه التام على متابعة العملية الانتخابية بنطاق مركز الحسنة وجميع القري ، وذلك بالمرور الميدانى للوقوف على الحالة العامة والمشهد الانتخابى   وكذا المتابعة اللحظية للطوارىء والسلامة العامة لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة ، وتذليل كافة العقبات أمام غرف العمليات والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات 

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الحسنة تحصيل ايرادات الدولة القرى

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