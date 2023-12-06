لجنة اختبارات لاختيار مدربي أندية النشء بمراكز الشباب بسيناء

أعلنت الإدارة المركزية للتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة بالتنسيق والتعاون بين مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم بالمحافظة شمال سيناء ، اختيار مدربي أندية النشء بمراكز الشباب بالادارات المعنية للعام المالي 2023/2024 م.





حيث تم عقد المقابلات الشخصية للمدربين ، لصقل أنشطة (رياضية -ثقافية -فنية) بمراكز أندية النش بإدارات العريش و بئر العبد ، للمتقدمين من خلال اللينك الخاص بالتسجيل ، لمدربي مراكز و أندية النشء ( أنت الأغلى ) بالمدينة الشبابية بالعريش بحضور متخصصين في المجال الرياضي - الثقافي - الفني .

حضر المقابلات، أعضاء اللجنة الخاصة بالمجال الرياضي وهم:

دكتور أمير العيادي وكيل كلية التربية الرياضة جامعة العريش ، و دكتور محمد سعيد دكتور الإدارة الرياضية و الترويح جامعة العريش ، إيمان طلعت موجة عام التربية الرياضة بمديرية التربية والتعليم .، كما ضمت باللجنة الفنية و الثقافية محمود حنفي مدير مديرية الثقافة السابق و الدكتور يوسف وهدان.

و أكد عبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية ، أن البرنامج يهدف إلى حسن استغلال الوقت لدى النشء بما يصب في صالح النشء والمجتمع، ، ويساعد كذلك في تنمية روح الولاء و الإنتماء الوطني لدي النشء و نمو شخصيتهم و تحسين مهاراتهم واتساع مداركهم واكتشاف و تطوير ذاتهم من خلال أنشطة البرنامج .

حيث سيتم استكمال المقابلات الشخصية في النشاط الرياضي لمدينة الشيخ زويد و نخل و الحسنةو باقي الأنشطة ( الفني - الثقافي ) في وقت لاحق و سوف يتم الإعلان عن موعد المقابلات قبل الموعد .