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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة اختبارات لاختيار مدربي أندية النشء بمراكز الشباب بسيناء

اختبار مدربي النشء
اختبار مدربي النشء بمراكز الشباب بسيناء

أعلنت الإدارة المركزية للتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة بالتنسيق والتعاون بين مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم بالمحافظة شمال سيناء ، اختيار مدربي  أندية النشء بمراكز الشباب بالادارات المعنية  للعام المالي 2023/2024  م.


 

حيث تم عقد  المقابلات الشخصية للمدربين ، لصقل أنشطة (رياضية -ثقافية -فنية) بمراكز أندية النش بإدارات العريش و بئر العبد ،  للمتقدمين من خلال اللينك الخاص بالتسجيل ، لمدربي مراكز و أندية النشء ( أنت الأغلى ) بالمدينة الشبابية بالعريش بحضور متخصصين في المجال الرياضي - الثقافي - الفني .

حضر المقابلات،  أعضاء  اللجنة الخاصة بالمجال الرياضي وهم:

 دكتور أمير العيادي وكيل كلية التربية الرياضة جامعة العريش ، و دكتور محمد سعيد دكتور الإدارة الرياضية و الترويح جامعة العريش ، إيمان طلعت موجة عام التربية الرياضة بمديرية التربية والتعليم .، كما ضمت باللجنة الفنية و الثقافية محمود حنفي مدير مديرية الثقافة السابق و الدكتور يوسف وهدان. 

و أكد عبد المقصود رمضان  مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية ، أن البرنامج يهدف إلى حسن استغلال الوقت لدى النشء بما يصب في صالح النشء والمجتمع، ، ويساعد كذلك في تنمية روح الولاء و الإنتماء الوطني لدي النشء و نمو شخصيتهم و تحسين مهاراتهم واتساع مداركهم واكتشاف و تطوير ذاتهم من خلال أنشطة البرنامج .

حيث سيتم استكمال المقابلات الشخصية في النشاط الرياضي لمدينة الشيخ زويد و نخل و الحسنةو باقي الأنشطة ( الفني - الثقافي ) في وقت لاحق و سوف يتم الإعلان عن موعد المقابلات قبل الموعد .

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