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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

 نادر شوقي يكشف كواليس انتقال نجم الأهلي السابق إلى ميدلزبره

صدى البلد

كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين، كواليس انتقال محمد شوقي لاعب وسط النادي الأهلي السابق، إلى ميدلزبره الإنجليزي، في اخر يوم من القيد.

 

وتابع شوقي خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "المفاوضات كانت شائكة مع الأهلي وكان هناك رفض تام، ولكن تمت الموافقة في النهاية وكانت في آخر ساعة بعد الحفاظ على حقوقه".

 

وقال: "عدلي القيعي كان يتمسك بشكل كبير باللاعب ورفض رحيله تمامًا ولكنه كان يريد تحقيق مكاسب لناديه، وهو ما نجح فيه في النهاية، واستطعنا الحصول على الموافقة".

 

وأضاف نادر شوقي: "الأهلي غضب مني بسبب شوقي وانتقال عماد متعب إلى اتحاد جدة وخروج رمضان صبحي للدوري الإنجليزي، وكل نادي يرغب في تحقيق طموحاته".

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