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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سفيرة إسرائيل في بريطانيا تثير الجدل بتصريحاتها المتناقضة بفيديو عبر التيك توك|شاهد

مقطع فيديو لسفيرة
مقطع فيديو لسفيرة إسرائيل يثير جدل لتصريحاتها المتناقضة

أثار مقطع فيديو لمقابلة مطولة لسفيرة إسرائيل لدى المملكة المتحدة تسيبي هوتوفلي الكثير من الجدل 

وقد حظي مقطع الفيديو والذي تم تداوله عبر تطبيق التيك تيك ليحظي بملايين المشاهدات الكثير من الجدل فقد وثق المقطع  لمقابلة مطولة لسفيرة إسرائيل مع مراسل القناة الرابعة البريطانية.

وعبر مقطع الفيديو سأل المراسل سفيرة إسرائيل لدى المملكة المتحدة، تسيبي هوتوفلي، عما إذا كانت قد تعاطفت مع الشعب الفلسطيني.. وذكرت أنها "ليس لديها أي تعاطف مع الأشخاص الذين فقدوا أرضهم ويرفضون الاعتراف بالحق اليهودي في وطنهم.

وفي المقابل جاء كلام السفيرة مُتناقضًا بعض الشىء فقد أشارت إلى أنها تريد العيش في عالم تستطيع فيه العيش معاً مع الشعب الفلسطيني، ليلاحظ المذيع تناقضاً في الكثير من إجابتها، ويظهر عبر المقابلة وهو يحاول أن يجد الإجابة: "كيف يمكنكم العيش معاً إذا لم يكن لديك أي تعاطف معهم؟" إلا أنها في المقابل تحاول التهرب من الإجابة .

يمكنك مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي :

https://www.tiktok.com/@middleeasteye/video/7301248467089820960?_r=1&_t=8hwSAyxm8qT

مقطع فيديو مقابلة مطولة سفيرة إسرائيل مراسل القناة الرابعة

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