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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

وداعا لدمج المحادثات المزعجة.. "ميتا" تفصل دردشات ماسنجر عن إنستجرام

ميتا تفصل دردشات
ميتا تفصل دردشات ماسنجر عن إنستجرام

في خطوة مفاجئة، أعلنت شركة ميتا Meta، عن فصل القدرة على إجراء "محادثات عبر التطبيقات"، بعد مرور 3 سنوات على دمج دردشات فيسبوك ماسنجر مع إنستجرام.

وبحسب ما ذكره موقع "9to5google"، كانت شركة "ميتا"، قد أعلنت خلال عام 2020، عن دمج محادثات فيسبوك ماسنجر مع إنستجرام مما يتيح للمستخدمين من تبادل الرسائل عبر المنصتين التابعتين للشركة.

 

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ميتا تفصل دردشات ماسنجر عن إنستجرام

وتتيح ميزة دمج المحادثات لملايين المستخدمين، إمكاتية ربط خدمة المراسلة الفورية فيسبوك ماسنجر مع إنستجرام، للحصول على تجربة دردشة محسنة بغض النظر عن التطبيق المستخدم في المحادثة.

ومن خلال أي من التطبيقين، من الممكن البقاء على اتصال مع أصدقائك على فيسبوك وجهات الاتصال في إنستجرام، ولكن للقيام بذلك، تحتاج إلى اختيار "تحديث" تجربة المراسلة، ولكن بعد مرور ثلاث سنوات على الميزة، يبدو أن الشركة الآن تعكس مسارها بشأن خطة التكامل.

ووفقا لصفحة دعم جديدة، لن تكون الدردشة عبر التطبيقات بين ماسنجر و إنستجرام متاحة اعتبارا من "منتصف ديسمبر 2023"، وحددت "ميتا" ما سيتغير بمجرد إلغاء تنشيط الميزة:

- لن تتمكن من بدء محادثات أو مكالمات جديدة باستخدام حسابات فيسبوك من إنستجرام.
- ستصبح أي محادثات أجريتها مع حسابات فيسبوك عبر إنستجرام قابلة للقراءة فقط، وهذا يعني أنه لا يمكنك أنت والآخرون إرسال رسائل جديدة في هذه الدردشات.

- لن تتمكن حسابات فيسبوك من عرض حالة نشاطك أو ما إذا كنت قد شاهدت رسالة أم لا.
- لن يتم نقل أي محادثات موجودة أجريتها مع حسابات فيسبوك إلى صندوق الوارد الخاص بك على فيسبوك أو ماسنجر .

ويشار إلى أن شركة "ميتا" لم تقدم حتى الآن أي أسباب لهذا التغيير، ولكن من المرجح أنها مرتبطة بقانون الأسواق الرقمية في أوروبا (DMA)، والذي يتضمن، من بين أمور أخرى، متطلبات للشركات الكبيرة لتوفير إمكانية التشغيل البيني بين منصات المراسلة.

وتشير التقارير إلى أن ميتا تختبر إمكانية استقبال الرسائل من تطبيقات المراسلة الخارجية في تطبيق واتساب، التي من شأنها أن تساعد في الامتثال لـ DMA.

ومن الممكن أن تقوم شركة "ميتا"، بفصل ميزة الدردشة عبر التطبيقات الخاصة بالخدمة للتحضير بشكل أفضل لقابلية التشغيل التفاعلي الأوسع والمتوافقة مع DMA، داخل تطبيق ماسنجر، وبدلا من ذلك، يمكن أن يكون هذا مجرد مثال آخر لتقليص "ميتا" لميزات ماسنجر، حيث فقد التطبيق مؤخرا إمكانات الرسائل SMS/MMS على أندرويد، وإيقاف تشغيل تطبيق ماسنجر لايت Messenger Lite.

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