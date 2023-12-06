الطن بـ2500 دولار| بدء موسم تجفيف الطماطم في الأقصر.. شاهد

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان "يُصدَّر أغلبه إلى دول أوروبا.. بدء موسم تجفيف الطماطم في الأقصر".



وجاء في التقرير أنه في منطقة إسنا بمحافظة الأقصر، يبدأ موسم تجفيف محصول الطماطم، الذي يصدر معظمة لدول أوروبا، وهو المشروع الذي يوفر فرص عمل خاصة للشباب في المحافظة.



وأوضح التقرير أنه وفقًأ لمنظمة فاو، فمصر تحتل، المرتبة الخامسة عالميًا، في انتاج وزراعة الطماطم، ويصل سعر طن الطماطم المجففة مبلغ 2500 دولار.



وقال مهندس زراعي، بـ الأقصر، إن المحافظة تكون مكانا مميزا لـ تجفيف الطماطم، وهناك مشروعات كثيرة تتم بالمحافظة.



ولفت إلي أنه يتم اختيار المكان، حتى لا يكون هناك كميات هدر كبير من الطماطم.

