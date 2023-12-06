فلسطين: تحليق طائرات بريطانية فوق غزة تورط لا يغتفر في حرب الإبادة الجماعية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، قرار المملكة المتحدة البريطانية بإرسال طائرات مراقبة عسكرية للتحليق فوق قطاع غزة من أجل مساندة إسرائيل بالمعلومات الاستخباراتية.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، عبر صفحتها على منصة إكس: "إن قرار بريطانيا بتحليق طائرات مراقبة عسكرية فوق قطاع غزة هو تورط لا يغتفر في حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية هذه".

وأضافت الخارجية الفلسطينية: "تؤكد فلسطين من جديد أنها في سعيها لتحقيق المساءلة، ستسعى إلى تحقيق العدالة من جميع الدول المشاركة والمتواطئة في هذا العدوان الإسرائيلي".

https://x.com/pmofa/status/1732333971562803469?s=20

وعلى جانب آخر، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي دخلت يومها الـ 61 ووصفتها بأنها "حرب الإبادة الجماعية".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها عبر موقعها الرسمي: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات حرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي لليوم 61 على التوالي، خاصة المجازر المتواصلة التي ترتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين بعد أن قامت بتوسيع اجتياحها البري لمناطق وسط وجنوب قطاع غزة، وبشكل يتزامن مع استمرار القصف لكل شيء في شمال قطاع غزة بما في ذلك إخراج جميع المراكز الصحية والمستشفيات عن الخدمة وحرمانها من تقديم خدماتها الإنسانية للمرضى والجرحى والنازحين".