الولايات المتحدة تستعرض قوتها العسكرية في معرض إيديكس 2023 |صور

تستمر فعاليات اليوم الثالث للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، الذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة فى الفترة من 4 ديسمبر حتى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وكان لـ "صدى البلد" جولة داخل الجناح الأمريكي المشارك في معرض إيديكس 2023، حيث تشارك كبرى شركات التسليح والدفاع الأمريكية في المعرض، وقامت بعرض منتجاتها العسكرية، حيث كانت من ضمن الشركات العارضة هيش شركة بوينج وشركة لوكهيد مارتن.

شركة بيونج

وقامت شركة بيونج بعرض منتجاتها العسكرية الشهيرة في معرض إيديكس 2023 مثل:

الطائرة المقاتلة F-15EX وهي طائرة مُتعددة المهام وتمتاز بأدوات التحكم المبسطة في الطيران وسعة حمولة الأسلحة الكبيرة وسرعتها التي تفوق سرعة الصوت وأنظمة قمرة القيادة المتقدمة، مما يجعلها على أتم استعداد لمواجهة التهديدات المستقبلية بكل قوة، كما أنها مجهزة بأنظمة المهام المفتوحة لإجراء الترقيات التقنية السريعة والمريحة، مما يجعلها جاهزة لتولي مختلف المهام اليومو في المستقبل.

الطائرة الهليكوبتر الهجومية "أباتشي" والذي تعمل لدى 17 دولة حول العالم ومن ضمنها مصر.

الطائرة KC-46A Pegasus وهي طائرة التزود بالوقود الجوي متعددة المهام وتستطيع أن تقوم بتأدية مجموعة متكاملة من المهام.

كما قامت الشركة بعرض العديد من أنظمة التسليح الأخرى.

منتجات شركة بيونج الأمريكية في معرض إيديكس 2023

شركة لوكهيد مارتن

وقامت شركة لوكهيد مارتن بعرض منتجاتها العسكرية الشهيرة في معرض إيديكس 2023 مثل:

الطائرة المقاتلة f16

طائرة النقل العسكري C130

والعديد من أنظمة التسليح الأخرى.

المنتجات العسكرية لشركة لوكهيد مارتن

المنتجات العسكرية لشركة لوكهيد مارتن

كما شاركت العديد من الشركات الأمريكية أيضا في المعرض والذي تنوعت ما بين أنظمة المهمات والوقاية وأنظمة مكافحة الإرهاب والردارات والاتصالات الفضائية والسيبرانية ولأسلحة الخفيفية والمتوسط والمحمولة على الكتف.

المشاركة الأمريكية في معرض إيديكس 2023

وعلى هامش زيارة الجناح الأمريكي المشارك في معرض إيديكس 2023، كان لـ "صدى البلد" لقاء مع مازن صبري مسئول الاتصال والإعلام لفرع شركة بوينج الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، والذي أكد أن مشاركة الشركة الأمريكية في إيديكس، هو دليل وتأكيد على أهمية ذلك المعرض، حيث أنه فرصة مناسبة لعرض منتجات الشركة ووالتباحث مع الشركاء الاستراتيجيين الدوليين حول مستقبل العلاقات الراسخة بيننا وبينهم.

منتجات شركة بيونج الأمريكية في معرض إيديكس 2023

وتحدث "صبري" عن شركة بوينج الأمريكية، والذي أشار فيها أنها شركة رائدة عالميًا فى صناعات الطيران، وأكبر شركة مصنّعة للطائرات التجارية والعسكرية وأنظمة الأمن والفضاء، حيث تقوم الشركة بإنتاج بتصميم وتصنيع الطائرات التجارية والعسكرية والأقمار الصناعية والأسلحة والأنظمة الإلكترونية والدفاعية ومركبات إطلاق الصواريخ وأنظمة المعلومات والاتصالات المتقدمة والخدمات اللوجستية والتدريبات القائمة على الأداء.

التنافس في الشرق الأوسط

وبسؤال "صدى البلد" مسئول الاتصال والإعلام لفرع شركة بوينج الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حول رؤية الشركة للمنافسة الصينية والروسية والأوروبية لهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكد مازن صبري أن الشركة الأمريكية لديها علاقات إستراتيجية راسخة مع حلفائها ونسعى لتأكيدها وتطويرها دائمًا.

منتجات شركة بيونج الأمريكية في معرض إيديكس 2023

العلاقات العسكرية مع مصر

وبالحديث عن مصر، أكد مازن صبري مسئول الاتصال والإعلام لفرع شركة بوينج الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، أن العلاقات العسكرية مع مصر علاقة قوية وراسخة، مشيرًا إلى أن الجيش المصري يشغل عدد من منتجات شركة بوينج لديه كالطائرة الهليكوبتر "أباتشي" والطائرة الهليكوبتر "شينوك"، ونقوم بتقديم خدمات الدعم لها وتطويرها بصورة مُستمرة، كما أن الحديث مع الشركاء المصريين لا يتوقف حول مستقبل علاقات التعاون الثنائي.

منتجات شركة بيونج الأمريكية في معرض إيديكس 2023

وشدد مسئول الاتصال والإعلام لفرع شركة بوينج الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، أن موقع مصر وتنظيمها للمعرض، هي فرصة كبيرة من أجل ترويج منتجات الشركة داخل السوق الأفريقي والذي وصفهُ بالسوق الواعد.

منتجات شركة بيونج الأمريكية في معرض إيديكس 2023

معرض إيديكس 2023

وتستضيف مصر فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، ويقام المعرض خلال الفترة من 4 - 7 / 12 / 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية فى البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.

ويشارك فى فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما تملا دعوة وفود عسكرية رفيعة المستوى من أكثر من 100 دولة لزيارة المعرض، المتوقع أن يجذب ما يزيد عن 35 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.

ويضم المعرض 22 جناحاً دولياً من "الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك" بالإضافة إلى مصر.

ويتم تنظيم المعرض من قبل شركة AWE الشركة الدولية الرائدة فى تنظيم الأحداث الدولية الكبرى بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، كما يُعد معرض إيديكس 2023 هو الحدث الدفاعى والأمنى الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأكبر فى أفريقيا مما يوفر فرصة فريدة للزوار لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية.