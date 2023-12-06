هدايا لـ الزعيمين| بوتين يجري مباحثات مع الرئيس الإماراتي ويزور السعودية

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أبوظبي، اليوم الأربعاء، حيث سيجري محادثات مع نظيره الإماراتي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفي وقت سابق، قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن الاجتماع الأولي سيضم وفدي الرئيسين، وستتبعه محادثات بين الزعيمين بشكل فردي.

وبعد الانتهاء من جدول أعماله في أبو ظبي، سيواصل بوتين طريقه إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية في نفس اليوم، حيث من المقرر أن يجري هناك محادثات مع رئيس الوزراء السعودي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

وأشار أوشاكوف إلى أن الرئيس الروسي سيسافر إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حاملاً هدايا لمضيفيه، وفقاً للبروتوكول والتقاليد المعتادة لمثل هذه الزيارات الخارجية رفيعة المستوى.

وسبق أن زار بوتين الإمارات والسعودية في أكتوبر 2019.