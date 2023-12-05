بوتين يكشف عن أعز ذكريات الطفولة

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع للمجلس الإشرافي للحركة الروسية للأطفال والشباب، عن أعز ذكرى من طفولته المرتبطة بأسرته، وتبين أنها قصة عن كيف وضعته والدته في الزاوية، وسألته عما إذا كان سيعتذر أم لا، ثم أخرجته من هذه الزاوية.

وقال بوتين: “مع عائلتك؟.. كما تعلمون، إنه شيء حميم، سأخبركم فقط بداية هذه القصة. وضعتني أمي في زاوية، لا أتذكر السبب، وتجولت لبعض الوقت ثم نظرت بتهديد وسألت: “هل ستعتذر أم لا؟”.. وانتهى كل شيء عندما قبلتني وسحبتني من تلك الزاوية بنفسها وكانت تلك نهاية القصة بأكملها. لكن كيف فعلت ذلك هو محادثة منفصلة”.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، بأنه من المتوقع أن يقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي سيزور الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في 6 ديسمبر، هدايا لقادة هذه الدول.

وقال مساعد الرئيس الروسي ردا على سؤال من وكالة تاس الروسية: "نعم الهدايا، بالطبع، سيكون هناك تبادل للهدايا بما يتماشى مع البروتوكول".

وأضاف أوشاكوف: "بصراحة لا أعرف حتى ما الذي سنحضره من جانبنا، لكن هذا تقليد للزيارات من هذا النوع".

وكانت آخر مرة زار فيها بوتين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في أكتوبر 2019.