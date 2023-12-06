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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يسلم كراسي متحركة لذوي القدرات والهمم

صدى البلد

سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عدد 11 كرسي متحرك وطرف صناعي لحالات من ذوي الهمم مقدمين من مؤسسة بوابتك للخير بالتعاون مع المحافظة ، لمساعدتهم على ممارسة حياتهم اليومية بسهولة ويسر ، في حضور المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي .

أعرب المستفيدون من ذوي الهمم عن سعادتهم البالغة موجهين الشكر له على رعايته الكاملة لهم وحرصه على تلبية مطالبهم ودمجهم داخل المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

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أشاد المحافظ بمجهودات مديرية التضامن الإجتماعي وتعاونها الدائم والمستمر مع الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير حياه أفضل للمواطنين تنفيذاً للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية الاسر الأكثر إحتياجاً لافتاً إلى أن مثل هذه المبادرات النبيلة تجسد نموذجاً للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

ومن جانبه أشار خالد خلف مسؤول مشروعات بحري بمؤسسة بوابتك للخير للتنمية الي استمرار المؤسسة في التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية والأرامل والأيتام وتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لفئات المجتمع.

التضامن الاجتماعي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجمعيات الأهلية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيسى رئيس الجمهورية توفير حياة كريمة ذوي القدرات والهمم رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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