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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث في الجسم نتيجة السهر وقلة النوم؟

اضرار السهر
اضرار السهر

السهر وتأخير وقت النوم إلى ساعات متأخرة من الليل، من العادات السيئة التي يتبعها الكثيرون، ومن الممكن أن يكون لأسباب مرضية،حيث الإستمرار على السهر  يسبب الشيخوخة المبكرة.
كما أن السهر وقلة النوم والأرق له تأثير سلبي في قدرة الجسم على تجديد نشاطه، فضلاً عن أنه يؤدي أيضاً إلى ظهور علامات وبقع سوداء تحت العينين، ووفقاً لموقع healthdirect نرصد في هذا التقرير اضرار السهر على الصحة.


وفقاً للأكاديمية الأمريكية لطب النوم، يرتفع خطر الإصابة بسرطان الثدي و القولون والمستقيم والبروستاتا لدى الأشخاص الذين ينامون أقل من 7 ساعات ليلاً.

السهر لساعات طويلة يؤثر سلباً على الصحة القلب، إلا أن خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية أو بالسكتة الدماغية يرتفع في حالة قلة النوم.

يؤدي السهر على البشرة إلى ظهور التجاعيد فيها بالإضافة إلى الهالات السوداء حول العينين، مما قد يسبب شيخوخة مبكرة لبشرتك،ويؤدي إلى شحوب البشرة،وعدم نضارتها.


أكدت الأبحاث إلى أن الذين ينامون أقل من 6 ساعات ليلاً هم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 30% مقارنة بغيرهم ، كما يؤدي السهر لخلل في الشعور بالجوع ، ما يؤدي غالباً لزيادة الوزن والسمنة.

السهر لوقت متأخر من الليل، يؤدي إلى الإصابة باضطرابات النوم وعلى رأسها الأرق، والذين يميلون للسهر أقل من ست ساعات يومياً يكونون أكثر عرضة للإصابة بالإحباط والاكتئاب.


وفقاً لدراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية ، السهر والنوم لخمس ساعات أو أقل ليلاً يؤدي لانخفاض إفراز هرمون التستوستيرون بنسبة تتراوح بين 10%.

أضرار السهر قلة النوم الأرق شحوب البشرة السمنة

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