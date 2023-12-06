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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمد إبراهيم يزف بشرة خير لجماهير الإسماعيلي.. ما هي

حمد ابراهيم
حمد ابراهيم

زف حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي، بشرة لعشاق الدراويش بعد تأكيده أن هناك محاولات مضنية من جانب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، لحل أزمة القيد.

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ميدو: هناك من حاول الإطاحة بـ إيهاب جلال من الإسماعيلي


وقال المدرب العام للدراويش، فى مداخلة هاتفية مع الإذاعية نجلاء حلمى، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة ان أزمة القيد، صداع فى رأس الإدارة لكن على الجميع أن يعلم فك القيد،  يحتاج مبالغ طائلة. 


وكشف حمد إبراهيم،  لبرنامج صباحكو رياضة، أن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق البرتقالي ، يعلم منذ توليه المسؤولية أن المهمة صعبة لكنه أعلن تحدي الظروف والإعتماد على أبناء الإسماعيلي،  مشيرا إلى أن الفريق يتطور مستواه واللاعبين يكتسبون الخبرات من مباراة لاخري،  لكن كل ما ينقصهم التوفيق الذى غاب عن الإسماعيلي فى اكثر من مباراة مع الدقائق الأخيرة. 


وأكد المدرب العام لفريق الإسماعيلي، أن الفوز على البنك الأهلي،  جاء فى وقته خاصة إنه جاء على حساب فريق مليئ بالنجوم يقودهم مدير فنى متميز هو طارق مصطفى. 


وأكد إبراهيم أن الفوز سيعطى اللاعبين دفعة نفسية هائلة ويجعلهم يثقون فى أنفسهم مشيدا بالروح العالية لجميع لاعبي الإسماعيلي خاصة عبد الرحمن مجدي، عريس لقاء البنك الأهلى بعد أن صنع هدفي الدراويش، اللذان سجلهما الساعي وعماد حمدي،  مشيرا إلى أن مجدي ، يقدم أفضل مستوياته وزاد تركيزه حيث بارك له بعد أن رزق بمولودته الأولي، التى كانت وش السعد على الإسماعيلي. 


وأكد حمد إبراهيم،  أن الإسماعيلي،  دائما يقدم الكرة الجميلة مشيرا إلى أن على الجميع التكاتف من اجل عودة الدراويش لمكانهم الطبيعي مع فرق القمة الأهلى والزمالك بجانب بيراميدز  وفيوتشر والأندية الشعبية الإتحاد السكندري والمصري البورسعيدي.

حمد ابراهيم الاسماعيلي الدراويش

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