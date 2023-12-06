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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: هناك من حاول الإطاحة بـ إيهاب جلال من الإسماعيلي

صدى البلد

طالب أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق إدارة نادي الإسماعيلي بالتمسك بإيهاب جلال، في منصبه كمدير فني للفريق.

 

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أقول لإدارة الإسماعيلي تمسكوا بإيهاب جلال، فهناك من كان يحاول الإطاحة به من النادي".

 

وأضاف: "أوجه التحية لإيهاب جلال لأنه (مزهقش)، وأحيي لاعبي الإسماعيلي لأنهم ردوا اعتبارهم في مباراة اليوم أمام البنك الأهلي، وكذلك ردوا اعتبار إيهاب جلال".

 

وتابع: "لاعبو الإسماعيلي كانوا يكافحون في مباراة اليوم، وهذا ما يميز فريق الجونة.. جزء من كرة القدم أن تلعب برجولة، ولاعبو الإسماعيلي (محدش فيهم استخبى) أمام البنك الأهلي".

 

وأتم ميدو تصريحاته قائلًا: "الإسماعيلي لديه موهبة كبيرة هو عمر الساعي (مواليد 2003)، وسبق لي أن أشركته أساسيًا عندما توليت تدريب الفريق.. أعرف كيف أصل للاعب صاحب الشخصية".

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