خصم كبير على هاتف موبايل Honor يتفوق على سامسونج..بكاميرا 200 ميجابكسل

تقدم منصة HTech الهندية حاليًا عرض HONOR Days الترويجي، مما يوفر للمستهلكين فرصة الاستفادة من الصفقات الجذابة على هاتف Honor 90 5G حتى 8 ديسمبر.

عرض Honor 90 5G

وكجزء من هذا العرض الترويجي، يتم تقديم هاتف Honor 90 5G بخصم فوري ثابت قدره 3000 روبية هندية (أي ما يعادل 1100 جنيه مصري).

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مواصفات Honor 90 5G

يتميز هاتف Honor 90 5G بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة ، وتقدم صورًا نابضة بالحياة مع دعم الألوان 10 بت. ويضمن الهاتف تجربة مستخدم سلسة بفضل معدل التحديث الذي يبلغ 120 هرتز، كما يتم تعزيز الأمان من خلال مستشعر بصمة الإصبع. ولاتصال سلس، فهو يشتمل على تقنية Bluetooth 5.2. يوفر الجهاز مساحة تخزين داخلية كبيرة، مع خيارات تصل إلى 512 جيجابايت. مدعومًا بمعالج Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition المصممة بعملية 4 نانومتر، فهو يدعم ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي لتعدد المهام بكفاءة.

في قسم الكاميرا، يتميز هاتف Honor 90 5G بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية، بما في ذلك كاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر رئيسي مثير للإعجاب بدقة 200 ميجابكسل للحصول على وضوح استثنائي. تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 50 ميجابكسل، وهي مزودة بتقنية AI Vlog 2.0 لالتقاط صور سيلفي مذهلة. تشتمل ميزات الاتصال على مكبر صوت واحد ومنفذ USB من النوع C للشحن ونقل البيانات.

يأتي مع نظام التشغيل MagicOS 7.1 المبني على نظام التشغيل Android 13.

بفضل بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، يوفر هاتف Honor 90 5G عمرًا طويلًا للبطارية، مدعومًا بشحن سريع يصل إلى 66 واط.