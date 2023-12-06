الوطنية للانتخابات: تجهيز اللجان الفرعية استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024

طالب المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، من المواطنين المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ولفت خلال مؤتمر صحفي إلي أنه تم تجهيز اللجان الفرعية استعدادًا للانتخابات الرئاسية 2024.

وأشار إلي أن 26 ألف قاضي لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالمحافظات، وأن عدد المقرات الانتخابية بالجمهورية بلغت 9376 مقرا انتخابيا، وهناك 11631 لجنة فرعية.

وأضاف أنه تم تسليم جميع الأوراق العملية الانتخابية إلى رؤساء اللجان، موضحا أنه تم اختيار مقرات اللجان الفرعية لكبار السن وذوي الإعاقة والإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية وكيفية الاقتراع.