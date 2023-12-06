حقيقة تشغيل القرآن دون الاستماع إليه بجلب الجن/ فيديوجراف

هل تشغيل القرآن يجلب الجن للمنزل ؟ يجوز للإنسان بصفة عامة تشغيل إذاعة القرآن الكريم أو أي من وسائل سماع القرآن في المنزل كنوع من التبرك بالقرآن حتى وإذا كان الشخص غير منصت له، ويكون فيه تحصين للمنزل بتشغيل سورة البقرة التي تطرد الشياطين من البيت.

هل يجلب القرآن الجن المسلم إلى البيت؟.. ورد إلى الأزهر الشريف عبر البث المباشر بصفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالاً يقول:" سمعت بفتوى أن تشغيل القرآن في البيت وتركه يجذب الجن المسلم ويسكنه البيت، فما الذي يمنعه من الحضور وأن أقوم بتشغيل القرآن أو أقرأه وأنا في المنزل.

ولمتابعة المزيد حول حقيقة تشغيل القرأن بجلب الجن للمنزل .. تابع الفيديو جراف التالي: