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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أشرف صبحي يتفقد مركز المراقبة والتحكم في كافة الاستادات بدولة قطر.. صور

أشرف صبحي يتفقد مركز
أشرف صبحي يتفقد مركز المراقبة والتحكم في كافة الاستادات بدو

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب؛ مركز المراقبة والتحكم في كافة استادات بدولة قطر، وذلك في إطار  زيارته للدوحة؛ برفقة السيد/ عمرو الشربيني السفير المصري لدي قطر، لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال الرياضي، ودعم المنتخبات الوطنية المصرية في مختلف الألعاب الرياضية.
 

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أكد وزير الشباب والرياضة أن مركز المراقبة والتحكم استكمالا للنهضة الرياضية التي شهدتها دولة قطر في إطار استعدادها لاستضافة المونديال السابق، مشيداً بمستوى المركز، والذي يعتبر من أحدث المراكز في العالم، مؤكداً أن مصر تستفيد من الخبرات القطرية في مجال استضافة البطولات الرياضية الكبرى.

 

ووجه "صبحي" بضرورة العمل على الاستفادة من تجربة قطر في مجال استضافة البطولات الرياضية، والاستفادة من أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، مؤكداً أن مصر تحرص على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال استضافة البطولات الرياضية الكبرى، مشيراً إلى أن مصر لديها بنية تحتية رياضية متطورة، وإمكانات كبيرة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وخلال الزيارة، استمع رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب إلى شرح من مسؤولي المركز حول آلية عمل المركز، والتقنيات المستخدمة فيه، وكيفية التحكم في كافة الاستادات في قطر من خلال المركز.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي عقب وصوله التقي بسعاده السيد محمد يوسف المانع النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية، رئيس الاتحاد القطري والعربي والآسيوي لرفع الأثقال، محمد عبد المقصود، رئيس الاتحاد المصري رفع الأثقال، كما التقي ببعثة منتخب مصر لرفع الأثقال المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى، كما قام وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية لمعمل مكافحة المنشطات في قطر.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزراء الشباب قطر عمرو الشربيني

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