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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي: استضافة الإمارات سوبر كرة اليد دليل على قوة الرياضة المصرية

وزير الرياضة يلتقي
وزير الرياضة يلتقي رئيسي الاتحادين المصري والاماراتي لكرة ال

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع نبيل محمد عاشور، رئيس الإتحاد الإماراتي لكرة اليد، بحضور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري، وإسلام احمد، المدير التنفيذي للاتحاد الإماراتي لكرة اليد، الكابتن عاصم السعدني، رئيس مسابقات المحترفين بالاتحاد المصري، الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية.

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وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن استضافة الإمارات للسوبر المصري لكرة اليد بين قطبي الكرة المصرية، هو خير دليل على قوة الرياضة المصرية والتي شهدت طفرة كبيرة في ظل دعم غير مسبوق من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ومن جانبه تقدم نبيل محمد عاشور، رئيس الإتحاد الإماراتي لكرة اليد، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على جهوده الكبيرة التي يقوم بها، والدعم من اجل استضافة السوبر المصري لكرة اليد في دولة الإمارات.

موضحاً أن البطولة ستستضيفها إمارة الفجيرة على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يوم 9 ديسمبر المقبل، وتأتي استضافة الامارات العربية المتحدة للبطولة ضمن احتفالات اليوم الوطني ال 52 للإمارات.

الجدير بالذكر ان النسخة التي تستضيفها دولة الامارات هي النسخة الثالثة للبطولة، وستقام البطولة في نسختها الحالية من مباراة واحدة والتي ستجمع بين ناديي الأهلي والزمالك.

أشرف صبحي الشباب والرياضة

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